Varsler «apokalyptisk» koronahøst i USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I USA er nærmere 205.000 personer døde av koronaviruset. 7 millioner er så langt blitt smittet.

Mandag ble det rapportert om smitteøkning i halvparten av landets delstater.

Det viser oversiktene fra Johns Hopkins University.

– Vi kan være på vei mot en apokalyptisk høst. Det må jeg dessverre si, forteller Peter Hotez til CNN. Han er lege ved National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine i Texas.

Hotez er ikke overrasket over at mange delstater har smitteøkning.

Hotez er kritisk til hvordan koronapandemien har vært håndtert. Han mener amerikanske myndigheter har skylden, og at de har bidratt til at viruset har fått spre seg.

– Det skjer fordi vi ble tvunget til å åpne skoler i områder med høy spredning. Vi har ikke en nasjonal leder som forteller folk at de skal bruke munnbind, holde avstand og alle de andre tiltakene vi må gjøre, sier Hotez.

Et offer for koronaviruset gravlegges i Salt Lake City. Bildet er tatt 8. mai. I USA er mer enn 204 000 mennesker døde av koronasmitte. Foto: Leah Hogsten / AP

Lover vaksine i april

Anklagene kommer et par uker etter avsløringene til den anerkjente journalisten Bob Woodward.

I Woodwards bok «Rage» siteres president Donald Trump på at han allerede i februar var klar over hvor farlig koronaviruset var.

Trump har fått kritikk, men avviser at han har holdt tilbake relevant informasjon. I helgen slo han fast at en vaksine snart er klar. Den skal være tilgjengelig for alle amerikanere innen april 2021.

– Flere hundre millioner doser vil bli tilgjengelig hver måned. Vi forventer at vi har nok vaksiner til alle amerikanere innen april, sa Trump torsdag i forrige uke.

USAs president Donald Trump tror en koronavaksine kan være klar om kort tid og tilgjengelig for alle amerikanere i april 2021. Foto: Andrew Harnik / AP

Skylder på myndighetene

Peter Hotez får støtte av andre smitteeksperter. En av dem er Jeanne Marrazzo fra University of Alabama i Birmingham. Hun leder en avdeling for infeksjonssykdommer.

Også Marazzo bruker begrepet «apokalyptisk» for å beskrive hvordan høstmånedene i USA kan bli.

Jeanne Marazzo er avdelingsleder og smittevernekspert ved University of Alabama i Birmingham.

Marazzo tror USA vil få ytterligere økt smittespredning. Hun mener det skjer fordi mange amerikanere er lei av å følge koronatiltakene.

Marazzo peker på at myndighetene sender ut informasjon hun mener er uklar og feilaktig. Mange forstår ikke hvordan smitten sprer seg.

Fjernet retningslinjer

Lørdag avdekket The New York Times at det har blitt publisert kontroversielle retningslinjer om koronatesting i USA på på nettsidene til landets nasjonale smittevernsenter, CDC.

Publiseringen ble gjort mot fagetatens vilje.

Publiseringen skal ha skjedd etter påtrykk fra Donald Trumps regjeringsapparat. Retningslinjene kom fra Helse- og omsorgsdepartementet og koronagruppen i Det hvite hus.

Føringene som ble publisert slo blant annet fast at det ikke var nødvendig med testing av personer som kunne ha vært utsatt for smitte. De som ikke kjente symptomer, behøvde ikke testes.

Ifølge The New York Times hadde ekspertene i CDC alvorlige innvendinger. De mente dokumentet inneholdt feil. Anbefalingene fra Trump-regjeringen var ikke forenlige med CDCs faglige råd.

Likevel ble retningslinjene publisert. De er nå fjernet.

Økning i 28 delstater

Oversiktene fra forrige uke viser at koronasmitten øker i 28 av USAs delstater. I 16 av delstatene er smittespredningen uforandret. I kun seks delstater er smitten på vei ned.

Ifølge CNN gjelder dette Delaware, Hawaii, Louisiana, Michigan, Sør-Carolina og Vermont.