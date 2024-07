Ei ny hetebølge har treft Sør-Europa denne veka.

I Hellas kan temperaturane stiga til 43 grader i enkelte delar av landet, ifølge styresmaktene. Det melder nyheitsbyrået Reuters.

Evakuering frå brann i eit nabolag utanfor Athen i Hellas. Foto: Eurokinissi / AFP

Regjeringa ber tilsette som gjer tungt arbeid ute om å halda seg inne om ettermiddagen.

Også i Spania og Italia har styresmaktene sendt ut farevarsel for hetebølge.

Fleire dødsfall i varmen

Som følge av lite nedbør dei siste månadane, er det også vassmangel på fleire av dei greske øyane.

Til no har minst seks turistar mista livet i Hellas på grunn av hetebølga i sommar. Ein av dei var den kjende britiske TV-personlegdomen Michael Mosley.

Turistattraksjonen Akropolis i Athen held no stengt for besøkande på dagtid når temperaturen er på sitt høgaste.

Røde Kors deler ut vatn på Akropolis i Athen. Foto: Louisa Gouliamaki / Reuters

Byggingsarbeidarar og andre som jobbar ute må ta ein pause frå midt på dagen til klokka fem på ettermiddagen, frå tysdag til fredag, melder det greske arbeidsdepartementet.

Styresmaktene har også laga eigne område i det offentlege, kor folk kan gå for å kjøla seg ned.

Erklærer unntakstilstand

Sidan juni har fleire hundre brannar og skogbrannar i Hellas, Spania og Italia. Tørke og varm vind frå Afrika har gjort sløkkingsarbeidet vanskeleg.

Temperaturen vil truleg ikkje søkke før mot slutten av månaden, seier meteorologar.

Forskarar knyter dei høge temperaturane til klimaendringar.

– Med global oppvarming vil temperaturane stiga. At det blir hetebølger er veldig naturleg når temperaturen stig. Ein ser òg at det ekstreme blir endå meir ekstremt, seier Borgar Aamaas i Cicero til NRK.

Han legg til at det gjeld både hetebølger og nedbør.

Eit problem i landa kring Middelhavet er at varmen fører til at jorda tørkar ut, noko som gjer områda meir utsett for skogbrannar.

Regjeringa i Nord-Makedonia erklærte unntakstilstand i ein månad, på grunn av kraftige skogbrannar.

Også i Bulgaria har flammane slukt store delar av landskapet.

Begge landa har bede nabolanda og EU om bistand til sløkkingsarbeidet.

Ein turist strevar i varmen på Akropolis i Athen. Foto: LOUIZA VRADI / Reuters

Ekstreme temperaturar verda over

Både i USA og i India har gradestokken stige til det ekstreme denne sommaren.

I USA døydde tre personar på tur i delstaten Utah denne helga.

Dødsfalla vert etterforska som varmerelaterte. Dei tre dødsfalla er dei siste i rekka, under ei pågåande hetebølge i fleire delstatar.

Tidlegare i juli var det varmerekord i Las Vegas, med 48.9 grader.

Difor vert Europa varmare Hetebølgene i Europa kjem oftare, varar lengre, og når høgare temperaturar enn før. Forskarane er no tydelege på at dette i stor grad er grunna menneskeskapte klimagassutslepp. Sveip for å lesa meir om korleis sommarane har endra seg, og kva me kan gjera med det. AP Så mykje varmare har det vorte Sannsynet for hetebølger i verda er nesten tre gonger så stor no, som ho var før den industrielle revolusjonen. Store delar av Europa har dei siste åra hatt makstemperaturar kring 10 gradar varmare enn normalt. AP Kvar grad tel Forskarar har studert påverknaden menneske har på klimaet sidan tidleg 1900-tal, og bevisa har vorte sterkare sidan. Likevel har utsleppa i verda halde fram med å auka. Dersom den globale oppvarminga når 2 grader, vil talet på hetebølger i verda truleg dobla seg frå dagens nivå. 4 gradars oppvarming kan dobla talet på hetebølger endå ein gong, ifølge FNs klimapanel. Men no skjer det noko. AP Finst det håp? Det kan henda verda omsider har nådd utsleppstoppen. Dess mindre klimagassar me slepp ut, dess mindre vil desse endringane halda fram med å eskalera. Mange storbyar har også blitt flinkare til å handtera hetebølger. Slike tiltak har allereie gjort at færre dør av heten, enn dei elles ville gjort.

Også i India og i Midtausten har det også vore svært varmt denne sommaren.

I slutten av juni melde indiske medium om at 52 personar døydde i New Delhi som følge av hetebølga. Denne sommaren har India registrert over 40.000 antekne heteslag.