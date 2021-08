NRK møter arkitekt og miljøaktivist Giovanni Leone ved eit skogbrannområde ved fjellet Etna. I horisonten kan vi sjå den aktive vulkanen spy damp og oske nedover fjellsidene.

Han har vakse opp ved vulkanen og har lært seg å leve med den risikoen. Verre er det med hetebølgja som har fått namnet Lucifer.

– Det var kokande varmt inne i huset og vatnet i springen var varmt. Det var ingen stad å gjere av seg.

Han fortel mange av bebuarane i storbyen Catania søkte tilflukt oppe i fjellsidene då rekordvarmen slo til førre veke.

– Her sat dei i bilane sine og pusta ut, det var reine folkevandringa!

Sicilianske Giovanni Leone vedgår det er litt ironisk at folk måtte flykte mot toppen av ein aktiv vulkan for å finne frisk luft. Vulkanen er også eit populært reisemål for turistar og på vinteren kan ein stå på ski her. Bakken er dekt av oske frå dei mange utbrota. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Ny europeisk varmerekord

Førre onsdag vart det registrert 48,8 °C i Floridia på Sicilia. Blir denne «europarekorden» stadfesta av Verdas meteorologiske organisasjon, vil det slå førre rekord frå 1977 på 48,0 °C i Athen.

Men i helga vart det målt over 47 grader fleire stader i Spania, og det er varsla om meir ekstremvarme fram mot helga.

Så folk på Sicilia fortel til NRK dei fryktar det kan kome nye rekordar på løpande band.

Italienske styresmakter meiner førebels heten kan bli ein helsefare i 16 byar, og Røde Kors har oppretta eit naudnummer der folk kan få akutt hjelp.

– Hetebølgja har vart i tre veker, det er mykje lenger enn vanleg der ein regelmessig har hatt temperaturar over 40 grader. Då får du ikkje puste, du må berre halde deg innandørs, fortel Giovanni Leone.

I Catania har butikkar og restaurantar utvida siestaen midt på dag, og held heller lengre ope om kvelden slik at folk kan gjere nødvendige ærend etter solnedgang.

Går gradestokken over 40 kan det vere farleg å bevege seg utandørs.

Skogbrann ved Giarratana, Sicilia 11. august. Foto: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

Mange skogbrannar

På begge sider av Middelhavet er det framleis hundrevis av skogbrannar. Også på Sicilia har mange fått øydelagt livsverket sitt av skogbrann.

– Det nok å berre kaste frå seg ein sneip så vil det byrje å brenne, fortel Leone til NRK.

I Portugal blir 75 prosent av landet no rekna som høgrisikoområde for skogbrann.

Ekstremvêr og skogbrannar er noko vi må leve med i framtida, meiner sicilianske Giovanni Leone. Han viser fram nedbrend skog ved fjellet Etna. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Dette er vår verkelegheit for alltid!

Leone blir svært engasjert når han fortel om korleis folket som bur rundt vulkanen på Sicilia, har tilpassa seg jamlege utbrot.

– Ein gong gjekk lavaen under ein landsby og bles grunnen opp som ein ballong. Vulkanen gir og tar.

Klimaendringane er mykje farlegare meiner han. Det er noko som trugar eksistensen til alle på jorda, og han fryktar det har gått så langt at det ikkje er nokon veg tilbake.

– Regjeringar og FN snakkar om kva vi skal gjere for å snu utviklinga. Men eg fryktar det er for seint. For meg og mine næraste vil dette vere det normale til evig tid. Det vi må gjere no er å hindre at det går frå vondt til verre.

Han får støtte av britiske Met Office, som trur at vi må vere budde på å møte temperaturar på over 50 grader i framtida.