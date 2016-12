Varmere julaften enn normalt på Nordpolen

Mens det denne uken falt snø i Sahara for første gang på nesten 40 år, ligger det igjen an til å bli en mild jul i Arktis, forholdene tatt i betraktning.

Lille nyttårsaften i fjor var det 30 grader høyere temperatur enn normalt på toppen av jordkloden.

Værmeldingen for julehelga tyder på at temperaturen vil ligge 10 grader over normalen, nesten opp mot frysepunktet, skriver Scientific American.

Lite havis

Også i forrige måned var det uvanlig varmt i nord. Den gang 20 grader høyere enn normalen.

Desember har vært preget av varme vinder, men i slutten av uka vil det øke drastisk og på kvelden julaften er det ventet at temperaturen når toppen.

Den varme vinden trenger inn i polområdene via Beringstredet. Vinden kommer fra en kraftig storm øst for Grønland.

I tillegg er mye av havisen borte, så det varme havet ligger åpent og bidrar til å øke temperaturene.

I et normalår stiger lufttemperaturen over frysepunktet først i mai.

To ganger i tiåret

Varmebølgen i nord er ventet å vare noen få dager før kaldere vind fra Sibir tar over og senker temperaturene igjen.

Ifølge en studie publisert i Nature tidligere i år har slike temperaturhopper blitt registrert rundt to ganger i tiåret siden 50-tallet.

Nå får man altså to år på rad med unormalt høye temperaturer i nord.

Mens gjennomsnittstemperaturen i verden har steget 0,8 grader siden slutten av 1800-tallet, har økningen i Arktis vært omtrent det dobbelte.

Når temperaturen stiger, smelter sjøisen og det åpne havet absorberer mer stråling fra sola og øker oppvarmingen ytterligere.