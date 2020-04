Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er to veker sidan det norske kriseteamet landa i Bergamo, der dei skal hjelpe italienske legar. Dei to vekene har vore tøffe.

– Det som kompliserer arbeidet er bruken av smitteverneutstyr, seier sjukepleiar Andreas Gustavsen til NRK.

Det blir varmt med drakter, munnbind og doble par hanskar i sju til ti timar i strekk.

– Alle her er veldig fokuserte. Vi er gode på ikkje å ta oss i ansiktet. Vi opptrer på ein riktig måte for å hindre smittefare for kollegaer og pasientar. seier Gustavsen.

All denne nødvendige sikkerheita gjer arbeidet komplisert. Dei koordinerte bevegelsane med fingrane blir vanskelegare. Det er ikkje mogleg å rette på beskyttelsesbrillene eller tørke av dogg av glasa.

Og det er vanskeleg å kommunisere.

Korrespondent Roger Sevrin Bruland intervjuar sjukepleiar Johnny Aslaksen og sjeflege Guttorm Brattebø (th) Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Alle sansane våre er sette litt ut av spel, så vi må forsterke dei inntrykka vi får med tydelege handrørsler, seier Gustavsen.

Han seier at det berre er jobben det dreier seg om no. Fritida på hotellrommet handlar om å samle krefter og gjere seg klar til et nytt skift. Dei må konsentrere seg om ikkje å gjere feil i den krevjande situasjonen dei står i.

Viruset kom brått på Italia

Det er over hundre legar i Italia som har døydd av sjukdommen covid. 19.

– For legar her er dette ein reell fare, dei har sett at kollegaer og familie er blitt råka, seier sjeflege Guttorm Brattebø.

Det norske helseteamet trente på å iføre seg smittevernutstyr på ein korrekt måte før dei drog til Italia Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Han er imponert over korleis italienske helsearbeidarar har handtert koronakrisa som kom meir overraskande på dei enn oss i Noreg.

– I Noreg fekk vi tid til å forstå at dette var noko som kunne bli veldig farleg. Vi sette i gang å planlegge. Men i Italia kom dette nesten over natta, frå at det var eit par pasientar nokre stader til det plutseleg vart veldig mange som var veldig sjuke, seier Brattebø.

Italia måtte improvisere, gjere operasjonsstuer og andre rom om til intensivavdelingar – og dei måtte omdisponere personell. Mange helsearbeidarar hamna også i karantene.

Rekker med kister i San Giovanni-kyrkja i Italia, landet som er hardast råka av koronaviruset. Foto: PIERO CRUCIATTI / PIERO CRUCIATTI

Heltar

Utanfor sjukehuset i Bergamo henger det plakatar med støtteerklæringar. «Dei er våre heltar», står det der.

Etter kvart er dei norske helsearbeidarane fullt ut integrerte i arbeidsgruppene på det italienske sjukehuset. Dei arbeider der det trengst – på intensivavdelingane der det ligg pasientar på pustemaskin eller andre former for støtte for at dei skal behalde livet – og på avdelingar der pasientane får andre former for hjelp til å puste.

Det norske teamet har daglege møter med leiinga ved sjukehuset. Krisen er i ferd med å minke noko, med nedgang i talet på nye smitta og talet på døde.

Bergamo med sine drygt 120.000 innbyggjarar ligg i Lombardia-regionen, som er blant områda i verda som er hardast råka av koronapandemien.