Det er i et intervju med The Hollywood Reporter at TV-stjernen først fortalte om at hun gir seg.

– Når du er en kreativ person trenger du å bli utfordret hele tiden. Og selv om programmet er fantastisk, og selv om det er gøy, så er det ingen utfordring lenger, sier DeGeneres til nettstedet.

«The Ellen DeGeneres Show» har 18 sesonger bak seg. DeGeneres har vært vert for det som er et av USAs og verdens mest populære programmer siden 2003.

I 2022, når hun etter planen legger opp, vil programmet altså ha vært på TV i 19 sesonger. Det skriver Variety.

Ifølge nettstedet var det ikke overraskende at det er i 2022 DeGeneres legger opp. Det er nemlig da kontrakten hennes utløper.

TV-dronning

Det verserte rykter om at DeGeneres ville gi seg allerede i 2019, ifølge Variety. Men hun endte med å signere for tre nye år.

– Jeg skulle slutte etter 16 sesonger. Det skulle være min siste sesong, og så ville de signere fire nye år, og jeg sa at jeg kanskje ville signere et år til. De sa at det ikke gikk, sier Degeneres i intervjuet med Hollywood Reporter.

Fordi annonsører og TV-kanaler trengte mer stabilitet enn et år til, endte DeGeneres med å signere for tre år til.

DeGeneres begynte som standupkomiker på 80-tallet, og steg raskt i gradene.

Hun ble et kjent fjes på amerikanske og internasjonale TV-skjermer, og har bakgrunn fra flere TV-serier og filmer.

De norske komikerbrødrene Bård og Vegard Ylvisåker har gjestet talkshowet til Ellen DeGeneres. Foto: Michael Rozman/warner Bros. / NTB

Usikker på framtiden

I 1997 sto DeGeneres fram som lesbisk i et mye omtalt intervju med Times.

Intervjuet skapte sterke reaksjoner. Noen hyllet TV-stjernen for å stå fram, mens andre reagerte med stor skepsis.

Flere spådde at legningen til DeGeneres ville bli et hinder i hennes videre karriere, skriver Times.

Men stjernen fikk altså sitt eget talkshow i 2003. Nå forteller hun Hollywood Reporter at hun ikke vet hva framtiden vil bringe:

– Altså, jeg vet ikke engang svaret på det, sier hun til nettstedet.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle lage et talkshow når jeg sluttet med film og TV-serier. Jeg trodde det var den eneste retningen. Og så dukket talkshowet opp, og tok meg på denne 19 år lange reisen, legger hun til.