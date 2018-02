Varebil kjørte inn i folkemengde i Shanghai

Bilen vrengte inn på et fortau ved en Starbucks-kafé i nærheten av People's Park i byens finansområde. I alt 18 personer er skadd. Minst tre av dem har kritiske skader.

Politiet sier til byrået at de tror hendelsen var en ulykke.

Lokale medier melder at det var seks personer i varebilen, og at bilen inneholdt flere gasstanker, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Bilen begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket, opplyser de lokale myndighetene.

Ifølge Shanghais offentlige sikkerhetsbyrå skal sjåføren være mistenkt for å ha fraktet ulovlig materiale, skriver BBC.

Like før May holdt tale

Ulykken skjedde rundt klokken 09 i lokal tid – et travelt tidspunkt i et av byens travleste shoppingområder like over en stor T-banestasjon.

Dette var også kort tid før Storbritannias statsminister Theresa May etter planen skal holde en tale i byen.

I SHANGHAI: Storbritannias statsminister Theresa May og hennes mann Philip på besøk iYu Yuan Garden i Shanghai. Foto: Aly Song / Reuters

En video lagt ut på sosiale medier viser folk som ligger livløse på fortauet. Samtidig forsøker brannmannskaper å slukke brannen i bilen.