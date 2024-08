Salvador Illa er Katalonias selvstyremyndighets sittende president. Foto: Josep Lago / AFP

Spansk politi er på jakt etter den katalanske separatistlederen Carles Puigdemont, som har returnert til Spania etter syv år i eksil.

Politiaksjonen ble satt i gang torsdag formiddag etter meldinger om at Puigdemont skulle være til stede når Salvador Illa blir innsatt som Catalonias nye regionsleder.

Han dukket opp i en forsamling av støttespillere utenfor det katalanske parlamentet i Barcelona, men forsvant fort i mengden etter å ha adressert publikum.

Ifølge avisen El País skal det har vært omtrent 300 politifolk til stede. Likevel kom Puigdemont seg ubemerket unna.

– Jeg har kommet hit for å minne dere på at vi fortsatt er her, sa han fra talerstolen.

Puigdemont forsvant like fort som han dukket opp. Politiet leter fortsatt. Foto: Nacho Doce / Reuters

Søker aktivt

Det er satt ut veisperringer og et politihelikopter skal ha blitt mobilisert for å hjelpe med søket.

Ifølge The Guardian stopper politiet alle kjøretøy på vei over grensa fra Nord-Catalonia til Frankrike.

En politiagent har blitt pågrepet, mistenkt for å ha hjulpet Puigdemont med å flykte fra politiet. Bilen Puigdemont forsvant i skal ha vært registrert på denne agenten.

Alle kjøretøy på vei mot Frankrike gjennom Nord-Katalonias grense blir stoppet. Foto: Manaure Quintero / AFP

Flere offentlige personer i Spansk politikk har uttrykt misnøye med politiets innsats med å fange Puigdemont på sosiale medier.

Lederen for det konservative partiet Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, har kalt det hele for «en ubegripelig ydmykelse».

– Det er smertefullt å se denne galskapen utspille seg live, skriver han på X.

Separatisten

Carles Puigdemont er en tidligere journalist og politiker, som fra 2016 til 2017 var president for den katalanske selvstyreinstitusjonen Generalitat de Catalunya.

Han ble avsatt av den spanske regjeringen etter å ha avholdt en ulovlig folkeavstemning om Catalonias selvstendighet.

En arrestordre på Puigdemont ble satt ut for opprør, oppvigleri og misbruk av offentlige midler som har blitt brukt på å forfølge katalansk selvstendighet.

Han har siden levd i eksil i Belgia.

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, har tilbudt de som har levd i eksil som følge av folkeavstemningen amnesti. Høyesterett i Spania vil derimot ikke gi amnesti til Puigdemont, ettersom han er beskyldt for underslag.