Våpenlobbyen sjokkerer med aggressivt svar til skuespillere og idrettsutøvere

«Vi har fått nok av løgnene, skinnhelligheten, arrogansen, hatet, småligheten, de falske nyhetene. Vi er ferdige med deres agenda om å undergrave viljen til velgerne og individuell frihet i USA.»

Våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA) går nye veier for å komme seg ut av den negative stormen som har herjet rundt organisasjonen i kjølvannet av skolemassakren i Parkland i Florida hvor 17 elever og lærere ble drept.

Nå slår de tilbake med en svært kontroversiell reklame for det nye programmet til Dana Loesch på NRA sin egen TV-kanal.

Kraftig motstand

Debatten om en strengere våpenlov har vokst i styrke den siste tiden, og NRA har møtt mer motstand enn de har gjort på svært lenge.

NRAs fanesak er den grunnlovsfestede retten til å bære våpen og motstand mot enhver innskrenking av denne retten. Organisasjonen driver lobbyvirksomhet og gir valgkampbidrag for millioner av dollar.

NRAs mektige sjef Wayne LaPierre mener motstanderne utnytter skoleskytingen politisk. Foto: Jim Watson / AFP

Til og med president Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har gått med på noen endringer i lovverket, og flere store selskaper som tidligere har hatt en eller annen form for samarbeidsavtale med organisasjonen, distanserer seg fra dem.

NRA har forsøkt å slå tilbake ved å kalle selskapenes avgjørelser en «skammelig oppvisning i politisk og sivil feighet». I tillegg har NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget motstanderne for å utnytte skolemassakren til politiske formål.

– Klokken starter nå

Dana Loesch er programvert og forfatter i tillegg til å være NRAs talskvinne. Og som man kan se av sitatet over, sparer hun ikke på kruttet i den nye reklamen.

Dana Loesch er talskvinne for NRA og også programleder og forfatter. Nå får hun et eget program på NRAs egen TV-kanal. Foto: Jim Watson / AFP

Hun henvender seg videre til dem hun kaller «løgnaktige medlemmer av media», «falske Hollywood-mennesker», idrettsutøvere og rollemodeller som «bruker sin ytringsfrihet til å endre og undergrave det vårt flagg representerer», politikerne som «heller vil se USA brenne enn å miste litt av sin personlige makt», og til talkshow-vertene som «tror deres meninger er de eneste meningene som betyr noe».

Hun nevner programvertene Joy-Ann Reid, Joe Scarborough og Mika Brzezinski ved navn, i tillegg til CNN, The Washington Post og The New York Times.

Så avslutter hun:

– Deres tid renner ut. Klokken starter nå.

Et timeglass snus, og en tekst kommer opp som annonserer Loesch sitt nye program.

Skaper reaksjoner

Selv om reklamen er for et TV-program, har den skapt kraftige reaksjoner på sosiale medier.

«Jeg ser at Dana Loesch ønsker å ta tilbake sannheten. Hvor mange lik må hun tråkke over i den jakten?», skriver skuespiller Alec Baldwin på Twitter.

Andre var ikke særlig fornøyd med den aggressive og nærmest truende fremtoningen i videoen. I kommentarfeltet under NRATV sin egen tweet av videoen er det lagt igjen over 30.000 kommentarer.

«Skal du skyte dem? Jeg forstår ikke hva du truer med,» spør en Twitter-bruker.

«Jeg tror NRATV nettopp truet 70 prosent av USA», skriver en annen.

«Kan du være mer konkret på hva som vil skje når tiden renner ut?», spør en i kommentarfeltet, hvorpå Loesch svarer:

«Mitt program starter».