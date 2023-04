Våpenkvila har brote saman i Sudan

Våpenkvila som vart forlengd torsdag med nye 72 timar, braut laurdag saman då angrepa i og rundt hovudstaden Khartoum vart tatt opp att.

Laurdag vart søyler med røyk sett over byen som har over 5 millionar innbyggjarar. Vitne fortel at lyden av artillerield, flyangrep og luftvern kunne høgrasa i byen.

Dermed var det slutt på våpenkvila som først vart innleidd tysdag for 72 timar, og så forlengd med nye 72 timar etter sterkt internasjonalt press mot dei to stridande partane.

Over 500 drepne

Over 500 menneske er drepne i kampane som braut ut for to veker sidan mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppa RSF.

I hovudstaden har folk i stor grad måtta søkje tilflukt i heimane sine. Dei manglar straum, mat og vatn.

Berre få vågar seg ut, og dei fleste butikkar og marknader er stengde.

FN: Landet fell saman

FN-sjefen António Guterres kritiserte laurdag dei stridande partane og sa til TV-kanalen Al Arabiya at landet no fell saman og lovløysa breier seg.

Men FNs spesialutsending til Sudan, Volker Perthes, har ikkje gitt opp håpet.

Ifølgje han har partane nominert utsendingar til forhandlingar som kan finne stad i Jeddah i Saudi-Arabia eller Juba i Sør-Sudan. Han seier likevel at det er eit «praktisk spørsmål» om dei faktisk vil setje seg ned saman.

Noko tidspunkt er enno ikkje sett for fredsforhandlingar.

Fram til no har det vore lite som har tydd på forhandlingsvilje. Hærsjefen, general Abdel Fattah al-Burhan, sa fredag at han aldri ville setje seg ned med leiaren i RSF-militsen Mohamed Hamdan Dagalo.

Dagalo har på si side sagt at han berre vil forhandle når hæren stansar kamphandlingane.

– Kan bli eit mareritt for verda

Sudans tidlegare statsminister Abdalla Hamdok fryktar at konflikten i landet skal utvikle seg til full krig og bli verre enn borgarkrigane i Syria og Libya.

Han seier ifølgje BBC at det ikkje dreier seg om eit lite opprør, men to fullt utstyrte hærar som støyter saman.

Hamdok seier konflikten i Sudan vil bli «eit mareritt for verda» dersom anstrengingane for å få dei stridande partane til forhandlingsbordet ikkje lykkast. Han sa dette laurdag på ein internasjonal konferanse i Nairobi i nabolandet Kenya.

Tusenvis har flykta

Kampane er no inne i tredje veka. Titusenvis av menneske har flykta frå landet. Utanlandske militærfly har henta ut fleire tusen utanlandske borgarar, men flytrafikken for vanlege reisande er heilt innstilt. Vanlege folk må flykte i bil, med buss eller til fots.

Noreg har henta ut nesten 100 norske statsborgarar. Det opplyste utanriksminister Anniken Huitfeldt laurdag ettermiddag.

Mange fortel at dei har hatt store vanskar med å komme seg fram til Wadi Saeedna-flyplassen som ligg nord for hovudstaden.

Storbritannia har så langt evakuert 1888 av borgarane sine. Det siste britiske flyet forlét Khartoum laurdag. Fleire har fortalt om strenge reglar for å komme med flya, og kor tungt det har vore å etterlate slektningar som ikkje har britiske pass.

– Vi kan ikkje vere lenger under så farlege tilhøve, seier utanriksminister Andrew Mitchell til BBC.

1900 evakuert til Jeddah

Ein busskolonne med 200 til 300 amerikanarar kom laurdag fram til hamnebyen Port Sudan, som blir rekna som relativt sikker. Væpna dronar heldt oppsyn med transporten frå hovudstaden.

Det skal vere den første evakueringa som USA har organisert frå landet etter at kampane mellom fraksjonar braut ut for to veker sidan. I USA har styresmaktene blitt skarpt kritiserte for å vere treige med å evakuere amerikanske borgarar.

Rundt 16.000 amerikanarar skal opphalde seg i Sudan. Amerikanske spesialstyrkar henta ut ambassadepersonell med fly 22. april.