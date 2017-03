Vant ved å gjøre Wilders' saker til sine egne

Statsminister Mark Rutte og hans parti VVD kunne i natt erklære valgseier i Nederland med 21 prosent av stemmene. Geert Wilders har erkjent nederlag, og endte opp med 13,1 prosent av stemmene og 20 seter i parlamentet.

Ketil Raknes.

Doktorgradssstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania har fulgt valget i Nederland.

Han mener en av grunnene til at Wilders tapte valget var at han selv sa at han ønsket å bli det største partiet. Han var oppe i 30 prosents oppslutning på meningsmålingene, men endte på 13,1 prosent.

– På en måte vant Wilders kampen om hva valgkampen skal handle om. Rutte var smart. Mens Wilders nektet å stille i debatter og stort sett holdt seg til Twitter, tok Rutte sakene til Wilders og gjorde dem til sine egne, sier Raknes.

I slutten av januar skrev Rutte et åpent brev til befolkningen som ble publisert i alle de store avisene. Der ba Rutte alle nederlendere om å forsvare landets verdier, og kom med følgende beskjed:

«Folk som nekter å tilpasse seg og kritiserer verdiene våre må oppføre seg normalt, eller forlate landet.»

– Trump er neppe en fordel

Wilders har selv sagt at han håpet på en «Trump-effekt» i Europa med valgseire for hans eget Frihetsparti og Marine Le Pen i Frankrike.

– Trump er neppe en fordel for europeiske høyrepopulister. Han er et utstillingsvindu for inkompetanse, og uansett om du tilhører venstre- eller høyresiden i europeisk politikk, er nok de fleste der nå at dette neppe er noe de vil ha i Europa, sier Raknes.

Raknes mener populismen har mindre gjennomslagskraft i Nederland fordi velgerne har flere alternativer.

– Dette er et flerpartisystem som ligner på det norske. Her er ikke populismen så farlig, fordi nederlandske velgere som er misfornøyd har veldig mye å velge mellom. Det var 13 partier som stilte til valg, og det vi ser er at misnøyens veier er uransakelige. De etablerte partiene i Nederland gjorde egentlig et katastrofalt dårlig valg, men mange valgte heller å stemme på andre partier i stedet for et høyrepopulistisk parti.

I Nederland sender alle partiene partiprogrammene sine til landets statistiske sentralbyrå for analyse av konsekvensene.

– Dette gjorde ikke Wilders, fordi hans program er på knappe to sider. Dermed fikk ikke nederlenderne svar på hva Wilders' parti ville bety om de fikk mer makt. Nederlendere liker orden, nederlandsk økonomi går bran og slik ønsker folk det skal fortsette.

Tjente på ordkrig med Tyrkia

Forsker Pieter de Wilde ved NTNU sier til NTB at det sannsynligvis er de siste dagenes ordkrig med Tyrkia som har gitt Rutte drahjelp.

Tyrkiske parlamentarikere har blitt nektet å drive valgkamp for president Erdogan på nederlandsk jord, og den tyrkiske statsministeren har skjelt ut nederlandske myndigheter uten at de har vist tegn til å gi etter.

– Rutte profitterte på konflikten fordi han fikk vist seg fram som en statsminister som kunne forsvare landet mot utenlandsk aggresjon. Det slo an hos velgerne, sier de Wilde til NTB.

de Wilde, som selv er fra Nederland, tror det mest sannsynlige utfallet blir en koalisjon mellom VVD, Kristendemokratene, D66 og det grønne partiet GroenLinks.