Vänsterpartiet sier nei – kaoset fortsetter i svensk politikk

Sjöstedt kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Stockholm etter at han hadde hatt et møte med Riksdagens talmann – svenskenes svar på stortingspresident.

Dermed ligger det an til at Löfven ikke får flertall når Riksdagen onsdag skal stemme over om han skal fortsette som statsminister.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet inngikk i forrige uken en avtale med Centerpariet og Liberalerna, men ettersom Vänsterpartiet har sagt nei blir det ikke flertall for Löfven.

– Denne avtalen mellom de fire partiene har ikke Vänsterpartiet hatt noe med å gjøre. Vi kommer derfor ikke til å støtte regjeringen, sa Vänsterpartiets partileder Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets partileder Jonas Sjöstedt gjorde det klart at partiet ikke vil stemme for Stefan Löfven som statsminister.

Spenning rundt Vänsterpartiets valg

Det var knyttet spenning til hvordan Vänsterpartiet ville stille seg til den nye regjeringen.

Delvis skyldes spenningen en del punkter i avtalen om de fire partiene som inneholder borgerlig politikk.

I tillegg står det i avtalen at Vänsterpartiet ikke skal få noe politisk innflytelse i regjeringen i den kommende mandatperioden. Det punktet har vakt sinne hos mange i Vänsterpartiet.

Endelig resultat fra riksdagsvalget i Sverige Parti Oppslutning Endring

fra 2014 Mandater Endring

fra 2014 Socialdemokraterna 28,26 % - 2,75 100 - 13 Miljöpartiet de gröna 4,41 % - 2,47 16 - 9 Vänsterpartiet 8,0 % + 2,29 28 + 7 Moderaterna 19,84 % - 3,49 70 - 14 Kristdemokraterna 6,32 % + 1,75 22 + 6 Centerpartiet 8,61 % + 2,49 31 + 9 Liberalerna 5,49 % + 0,07 20 + 1 Sverigedemokraterna 17,53 % + 4,68 62 + 13

Åpner for løsning

Under pressekonferansen sa partileder Jonas Sjöstedt at han vil forhandle videre med Lövfen om punktet om partiet ikke skal få noen innflytelse.

– Det er en utrolig unik og merkelig ordning og for oss fullstendig uakseptabel. Det godtar vi ikke, sa Sjöstedt.

Statsminister Stefan Löfven kan fortsatt komme til å få fortsette i jobben. Foto: Sören Andersson/TT / NTB scanpix

Partilederen sa at han forstod at partiet ikke ville være en del av et budsjettforlik, men krever å få være med i forhandlinger i andre spørsmål.

– Vi vet at vi ikke kommer til å være noen del av deres budsjettsamarbeid, men å gå derfra til å si at vi ikke skal ha noe samarbeid er helt uakseptabelt, sa han.

Löfven ser muligheter

På en pressekonferanse mandag formiddag sa Stefan Löfven at han ser muligheter for å samarbeide med Vänsterpartiet fremover.

– Vi kommer aldri til å sidestille Vänsterpartiet med Sverigedemokratena, sa Stefan Löfven.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpariet og Liberalerna har til sammen 167 representanter i den 349 seter store Riksdagen.

De er dermed avhengige av at Vänsterpartiets 28 mandater avstår fra å stemme i stedet for å stemme imot, for at det skal bli flertall for den nye regjeringen.