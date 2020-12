Vanskelige avklaringer for Norge etter brexit-enighet

– Det er viktig at de har blitt enige om en avtale, for det skaper mer forutsigbarhet både mellom EU og Storbritannia, også for Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Hun sier det fortsatt gjenstår å se hva detaljene i avtalen består av ettersom dette ikke er offentliggjort.

– Vi må analysere om den får noen konsekvenser for Norge, sier Søreide.

Hun sier Norge allerede har en avtale om tollfrihet på industrivarer med Storbritannia, og at denne videreføres.

Norge må ha ny avtale

Norge og Storbritannia ble i høst enige om en bilateral rammeavtale om fiskerisamarbeid. Den innebærer at Norges avtale med EU fra 1980 sies opp.

Fiskere fra EU-landene risikerer å bli utestengt fra norske farvann hvis ikke en fiskeriavtale mellom EU, Storbritannia og Norge kommer på plass før nyttår.

Det varslet fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) tidligere i desember.

Frykten har vært stor for at det likevel ikke skulle bli noen handelsavtale etter at overgangsperioden går ut nyttårsaften.

Søreide sier at det også er inngått en avtale om sjømat mellom Norge og Storbritannia som fortsatt er gyldig.

– Det er en ganske vesentlig del av det vi har forhandlet frem med Storbritannia midlertidig. Også jobber vi for fullt med en frihandelsavtale som vi håper skal være klar snart, sier Søreide til NRK.

Hun understreker imidlertid at handelen mellom Norge og Storbritannia vil måtte gå på en annen måte enn da de var en del av EUs indre marked.

Søreide sier at det også vil være sannsynlig med endringer på følgende områder:

Fri flyt av personer. Nordmenn som bor i Storbritannia nå, vil kunne bli boende med samme rettigheter som i dag. Nordmenn som ikke bor i Storbritannia nå, vil måtte søke visum dersom de skal oppholde seg i landet i mer enn 30 dager. Nordmenn vil også omfattes av britenes nye immigrasjonssystem.

Nordmenn som bor i Storbritannia nå, vil kunne bli boende med samme rettigheter som i dag. Nordmenn som ikke bor i Storbritannia nå, vil måtte søke visum dersom de skal oppholde seg i landet i mer enn 30 dager. Nordmenn vil også omfattes av britenes nye immigrasjonssystem. Studenter. Storbritannia går ut av det såkalte Erasmus-programmet. Norske myndigheter har ikke oversikt over hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for norske nåværende eller fremtidige studenter.

Storbritannia går ut av det såkalte Erasmus-programmet. Norske myndigheter har ikke oversikt over hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for norske nåværende eller fremtidige studenter. Shopping og fotballturer vil sannsynligvis ikke bli berørt av brexit. Det er inngått en luftfartsavtale med Storbritannia som gjør at flyene vil gå som normalt etter pandemien.

Forhandlet hele natten

Kaoset ved Dover har vært et forvarsel på det kaoset som kan komme etter nyttår. Tidligere denne uken var det lange bilkøer i havnebyen Dover, der rundt 10.000 lastebiler passerer daglig og står for rundt 20 prosent av Storbritannias varehandel.

Det er ventet at det britiske parlamentet, der Johnson har flertall, vil stemme over en avtale 30. desember.

EU-parlamentet har sagt at de ikke rekker å behandle den før nyttår. Unionen kan i stedet få til en midlertidig ordning der avtalen løper fra nyttår, men godkjennes av parlamentet etterpå.

Partene forhandlet gjennom hele natten etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften.

Fisk var vanskelig

En fransk regjeringskilde opplyste samme kveld at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, ett av temaene det har vært vanskeligst å bli enige om.

– Fiskeri har i prinsippet vært klart en stund. Men detaljene er så diskutert på overtid av overtiden, og det er ikke overraskende med litt vanskeligheter i siste øyeblikk, sier Irlands utenriksminister Simon Coveney til RTE.

Etter år med brexit-bråk og utsettelser kan statsminister Boris Johnson innkassere det som blir sett på som en stor politisk seier i London.

Johnson er selve nei-til-EU-generalen som har arbeidet for dette siden 2016 da et flertall av briter svarte i en folkeavstemning at de vil ut av EU etter over 40 år som medlem.

Det blir spennende å se om britiske fiskere er fornøyd eller om de sitter med en følelse av å være lurt. Fiskerne er blant dem som har hatt størst forventninger til brexit og til slagordet «ta tilbake kontroll med egne grenser».

EU har ønsket å la sine danske, belgiske, nederlandske og franske fiskere fortsatt få fiske i britisk farvann og har truet med straffetoll på import av fisk fra Storbritannia for å få dette til.

Politikerne må ratifisere avtalen

Når det gjelder hele avtalen må også alle de resterende medlemslandene i EU godta avtalen. De store stridsspørsmålene har i sluttspurten vært fisk, subsidier og hvem som skal avgjøre fremtidige stridsspørsmål mellom partene.