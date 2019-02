– Det er viktig for meg å være her i dag, sa Macron til den lokale TV-stasjonen BFM, da han så på hærverket mot jødiske gravsteder.

Han lovet at slikt ikke skal få skje ustraffet, da han viste det jødiske samfunnet i den lille byen Quatzenheim respekt.

Skjendingen av den jødiske gravplassen i Alsace, nær grensen til Tyskland, skjedde natt til tirsdag.

96 gravstøtter ble skjendet i Quatzenheim i Frankrike Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Økt antisemittisme

I en pressemelding fra presidentpalasset heter det at antisemittiske handlinger har økt betydelig i det siste. Det ble registrert 541 slike lovbrudd i 2018.

Det er en markert økning fra året før, da det var 311 antisemittiske lovbrudd.

Demonstranter mot antisemittisme samlet på Republikkplassen i Paris tirsdag kveld. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

President Macron deltar tirsdag kveld i en demonstrasjon i Paris. Den startet på Place de la République og er én av mange markeringer over hele landet mot økt antisemittisme.

Mer enn 20 partier og organisasjoner står bak.

Partiet til Marine Le Pen, Nasjonal samling (RN), på ytterste høyre fløy i fransk politikk, er ikke invitert. I en uttalelse fra partiet heter det at de skal ha sine egne markeringer.

Mange møtte opp i Strasbourg for å vise sin avsky overfor gravskjendingen i den lille byen Quatzenheim, nær Strasbourg Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Forfatter hetset

Lørdag måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut fra en gruppe demonstranter i Paris.

Den jødiske forfatteren, Alain Finkielkraut. ble utsatt for hets og antisemittiske slagord. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Det ble tatt videoer av at demonstrantene, som bar gule vester, ropte «skitne sionist», «vi er folket» og «Frankrike er vårt», til forfatteren.

– Den antisemittiske hetsen han ble utsatt for strider mot alt som gjør oss til et storslått land, skrev Macron på Twitter.

I Frankrike er det bosatt 550,000 jøder, som er den største andelen av befolkningen etter Israel og USA.

«De svarte ulver i Alsace» er det skrevet på en av gravstøttene i Quatzenheim Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Og fredag i forrige uke ble bilder av den franske politikeren, Simone Veil, malt over med hakekors. Den tidligere franske helseministeren og president for EU-parlamentet var en overlevende fra Holocaust.

Ett av bildene av Simon Veil som ble skjendet med hakekors. Portrettet av henne var malt på postkasser i Paris av kunstneren Christian Guemy. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Dypt forankret i samfunnet

– Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet. Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemte når vi kjemper mot den, samtidig som vi er oppmerksomme på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe, til nyhetsmagasinet L'Express.

En rabbi og tre barn ble skutt og drept av en islamist ved en jødisk skole i Toulouse i 2012.

Fire ble drept da et superrmarked for kosher-mat ble angrepet av militante islamister under en gisselaksjon i Paris januar 2015.