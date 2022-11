– Eg er svært glad, seier statsminister Mette Frederiksen før ho skal inn å hale ein tale etter valthrilleren i Danmark.

Etter at 100 prosent av stemmene vart talt opp i Danmark like før klokka 01.00 natt til onsdag, får statsminister Mette Frederiksen raude blokk 87 mandat.



Får den raude blokka to mandat frå Grønland blir det raudt fleirtal.

Resultatet frå Grønland er ikkje venta før klokka 0500 onsdag morgon.

Frederiksen frå Socialdemokratiet har statsministerposten i dag, og søker attval.

På papiret blir ho utfordra av to kandidatar frå høgresida: Jakob Ellemann-Jensen i Venstre og Søren Pape Poulsen i Det Konservative Folkeparti.

Så langt er det ingen som har oppnådd dei 90 mandata ein treng for å få fleirtal.

Blå blokk får 72 mandat.

Statsminister Mette Frederiksen gjekk på talestolen rundt klokka 01.30

– Socialdemokratiet har gjort det beste valet på 20 år.

Me er eit parti for heile Danmark. Eit parti for dei som bur på landet og for dei som bur i dei store byane. Faktisk så er me det einaste folkepartiet i dag, seier Frederiksen.

Så er det også ein joker på midten.

Støtte frå partiet Moderaterne, som blei starta i april i år, såg lenge ut til å bli avgjerande for partiet som skal danne regjering – Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, som kunne ha hamna på vippen, endar på 16 mandat.

Men får Mette Frederiksen fleirtal, mot prognosane som har kome utover kvelden, får ikkje partileiar Lars Løkke Rasmussen nødvendigvis denne makta likevel.

Dette kan skje, seier politisk redaktør i dansk TV 2, Hans reddar.

– Det tyder på at Løkke sine mandat ikkje blir avgjerande likevel, seier han.

«Mogleg statsministerkandidat»

Dersom den raude blokka ikkje får fleirtal, kan Rasmussen krevje å bli statsminister som del av forhandlingane. Han har vore statsminister ein gong tidlegare, for partiet Venstre.

Han kan også kome til å snu resultatet heilt med å velje å støtte rivalblokka.

Med mandata som blei spådd i dag, såg det lenge ut som han skulle få den avgjerande posisjonen han ønskte seg.

Signe Bock Segaard, forskar ved institutt for samfunnsforsking og sjølv dansk, seier at mykje uansett kjem til å endre seg i den danske politikken, dersom meiningsmålingane har nokolunde rett.

– Det vil kome nye parti inn, og så vil vi også sjå at dei etablerte, tradisjonsrike partia kan risikere å bli kraftig svekka, eller kanskje også rykke ut av Folketinget.

Ho peikar også på at Løkke Rasmussen har kome inn i biletet i rekordfart, og attpåtil «etablert seg som ein mogleg statsministerkandidat på det uformelle planet».

Støtte frå partiet Moderaterne, som blei starta av Løkke Rasmussen i april i år, vil truleg bli avgjerande for partiet som skal danne regjering i Danmark. Foto: Ritzau Scanpix Emil Helms / NTB

Sjefredaktør i Altinget, Veslemøy Østrem, følger også med på denne utviklinga.

– Akkurat no er det veldig spennande korleis det går med Lars Løkke Rasmussen og det heilt nystarta partiet hans, Moderaterne, som blei etablert tidlegare i år og har lege an til å ha 3–4 prosent på målingane, men som no har sust opp til kring 8–9 prosent og verkeleg kan bli ein maktfaktor i norsk politikk.

Østrem seier også at Frederiksen søker seg mot sentrum for å danne ei regjering med eitt eller fleire parti.

– Eg trur nok at ho føretrekker å ha den trygge basen i ein sentrum-venstre konstellasjon, men er ho nøydd så klarer nok også Mette Frederiksen eit samarbeid med dei.

– Det blir avhengig av om ho har den sjølvtilliten som ho treng for å gå inn i forhandlingar med han.

Mange store saker, lite skandalefokus

Inflasjonen og danskane sin private økonomi har begge vore viktige tema i valkampen.

Statsminister Mette Frederiksen lanserte blant anna ein pakke for å heve løna til enkelte offentleg tilsette i andre parti, spesielt på borgarleg side, argumenterte for skattelette til den enkelte.

Eit anna sentralt tema har vore mangelen på arbeidskraft, spesielt i det danske helsevesenet.

Mette Frederiksen i stemmekøen tysdag. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne krev reformer på dette området. Socialdemokratiet har peika på eit ønske om reformer i arbeidsmarknaden og i skulane.

Sjølv om Frederiksen har vore i sentrum av fleire markante skandalar, har det vore relativt lite fokus på desse dei siste fire vekene.

Kva som blir avgjerande for valet, veit vi ikkje før i natt. Det verkeleg store spørsmålet er kva som skjer etterpå.

Mange ekspertar trur nemleg at det kan ta tid før Danmark får ny regjering. Dersom ingen av partia er villige til å inngå i kompromiss, får truleg ingen av blokkene til å danne ei.

Dansk Folkeparti sitt dårlegaste val nokosinne

Ein gong i tida stemte kvar femte danske på dei. Denne gongen stod Dansk Folkeparti i fare for å ryke ut av Folketinget.

Dei har ikkje hamna under den danske sperregrensa på 2 %, men er nede på omtrent 5 mandat i år samanlikna med 16 i 2019.

Leiar Morten Messerschmidt var likevel positiv på talestolen tysdag kveld.

– DF har eksistert i 27 år, og det er ikkje alle åra vi har hatt ryggvind på sykkelstiane, sa han spøkefullt, og siterte ein Elton John-song med «we're still standing».

– Det er det einaste eg har høyrt journalistar snakke om dei siste månadane er sperregrense, sperregrense, sperregrense. Kjære journalistar, no kan dykk godt la vere å spørje og byrje å snakke om politikk.

Messerschmidt understreka også at uansett om ein har 30 eller fem mandat, skal ein gå «audmjukt og reieleg til verks»

Liberal Alliance går mot brakval blant dei unge

Fleire av partia har satsa stort på Facebook-kampanjar. På toppen av lista er partiet Liberal Alliance, som ser ut til å ha gjort brakval blant dei unge.

Ifølge DR har dei brukt 2,5 millionar danske kroner på leiar Alex Vanosplagh og partiet sine Facebook-profilar.

Ei avis skildrar Vanosplagh som ein slags storebror for unge danske menn. Partiet er ifølge meiningsmålingane er det føretrekte blant danske veljarar i alderen 18 til 34.

Vanosplagh er leiar for partiet Liberal Alliance. Foto: MARTIN SYLVEST / AFP

Satsinga ser altså ut til å ha fungert. Då valet blei skrive ut 5. oktober, hadde Liberal Alliance ei oppslutning på 4,1 prosent.

I løpet av dei siste fire vekene er talet nesten dobla, ifølge DR si prognose.

På andre og tredje plass med Facebook-budsjetta sine er Socialdemokratiet, som regjerer i dag, og det Konservative Folkeparti.

Desse brukte høvesvis 1,13 millionar og 1,09 millionar danske kroner på Facebook-kampanjar.