1. Hvorfor er valget i Frankrike på søndag viktig?

Etter en innledende runde forrige helg, er det klart for finalen på søndag. Det franske regionalvalget er blitt sett på som en viktig test før Frankrike skal velge ny president til våren.

Mange hadde sett for seg at den testen ville gå i Marine Le Pens favør. Ytre høyre-lederen hadde kandidater som ledet på meningsmålingene i flere regioner, men gikk på en temmelig stygg smell.

BEKYMRET 1: Marine Le Pen mener den lave valgdeltakelsen er årsaken til det skuffende resultatet i regionalvalgets første runde. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Det kunne ha vært strålende nyheter for president Emmanuel Macron, men hans parti gjorde det heller ikke særlig skarpt. I enkelte regioner nådde ikke Macrons partirepresentanter en gang 10 prosents oppslutning, som er kravet for å kvalifisere seg til andre valgrunde.

Generalprøven før et presidentvalg som hittil har sett ut som en duell mellom Macron og Le Pen, ble dermed litt forvirrende. Med ett virket det alt for tidlig å avskrive andre kandidater.

BEKYMRET 2: President Emmanuel Macron hadde ingen grunn til å være fornøyd med første runde i regionalvalgkampen. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

2. Hvem kan vinne søndag, da, hvis både Macron og Le Pens parti ligger dårlig an?

Etter flere år der de «tradisjonelle» partiene av enkelte er blitt spådd en langsom død, så det annerledes ut da stemmene var talt opp sist søndag. Konservative Republikanere og allianser dominert av Sosialistpartiet har langt på vei delt landet mellom seg i første runde.

Noen av dem ser sitt snitt til å bruke en regionalvalg-seier som anledning til å melde seg på som utfordrere i presidentvalgkampen også.

3. Hvilke navn skal vi se opp for, i så fall?

I første rekke Xavier Bertrand. Den konservative høyresiden har lett etter en kandidat som er sterk nok til å blande seg inn i Macron/Le Pen-duellen.

Bertrand vant første runde i den nordlige regionen Hauts-de-France, der Le Pens ytre høyre har gjort det veldig bra de siste årene. Vinner han søndag, gir det gode argumenter for å bli kandidaten som kan utfordre Le Pen også i presidentvalget.

SATSER ALT: Xavier Bertrand vil vinne nord i landet, før han går for presidentembetet. Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

På den brede venstresiden er Julien Bayou et navn å merke seg. Lederen for det grønne partiet Europe-Ecologie Les Verts har fått støtte både fra sosialistpartiet og fra ytre venstre-partiet La France Insoumise, og har et håp om å vinne regionen som inkluderer Paris.

SLÅR SEG SAMMEN: De grønne, sosialistpartiet og ytre venstre går sammen for å vinne i regionen som inkluderer Paris. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

4. Hvem er det ellers som kan vinne i dag?

Hjemmesitterne. Spør du 66% av franske velgere, var ikke den første runden som ble avholdt forrige helg særlig viktig. I alle fall ikke viktig nok til at de tok turen til stemmeurnene.

Med rekordlav oppslutning ble regionalvalget beskrevet som et symptom på en demokratisk krise. Blant de yngste velgerne var oppslutningen virkelig katastrofal: Bare 20% av velgerne mellom 18 og 24 brydde seg med å delta.

Det bekymrer politikere i alle partier.

5. Hvorfor møtte ikke velgerne opp?

Det er fristende å peke på pandemien. Frankrike har begynt å løsne opp på restriksjonene, og man kunne tenke seg at mange har hatt andre saker øverst på prioriteringslisten. Teoriene om at velgerne er blitt apatiske på grunn av nedstengningsmånedene har imidlertid ikke holdt vann i andre land, som Nederland.

Kanskje innenriksminister Gérard Darmanin var inne på noe, da han kalte hjemmesittingen en tydelig beskjed: Det franske folk forteller politikerne at de ikke stoler på dem.

Det kan også være at dette valget, som egentlig skulle handle om viktige regionale spørsmål, om skolegang og infrastruktur på et region-nivå, nettopp ble framstilt først og fremst som en generalprøve på presidentvalget. Mange velgere kan ha fått følelsen av at dette var mer av en avansert meningsmåling, at man like gjerne kunne vente til neste års valg.

6. President Macron ligger ikke så verst an på de meningsmålingene. Hvorfor gjorde partiet hans det så dårlig nå?

Emmanuel Macrons parti La République En Marche har ikke ligget godt an til å vinne noen regioner på noen meningsmålinger. Partiet hans er forholdsvis nytt, og i veldig stor grad rettet mot den nasjonale politikken og mot Macron selv. Det er ikke et parti som har rukket å feste seg overalt i distriktene.

Med flere «tunge» kandidater på partilistene har Macrons mål blant annet vært å komme i posisjon til å inngå koalisjoner med andre partier - mot Marine Le Pen.

7. Hva står på spill for Marine Le Pen på søndag?

For Marine Le Pen hadde det vært en enorm styrke å vinne makten i en av regionene. Da ville hun kunne vise til at partiet hennes nå er blitt et ansvarlig parti som er i stand til å forvalte en slik posisjon.

Det har partiet hennes, som nå heter Rassemblement National, Nasjonal samling, aldri lykkes med til tidligere.

8. Hvorfor ikke det?

Meningsmålingene viser at hun har gode sjanser til å vinne første runde i presidentvalget. Men i andre runde, når det står mellom to kandidater, har hun et stykke igjen. Det samme kan skje nå i helgen: Le Pen gjorde en mye dårligere første runde enn mange meningsmålinger hadde spådd.

Helt sør-øst i landet, i Provence-Alpes-Côte d'Azur, er makt likevel fortsatt en mulighet, men det er også mulig at de andre partienes velgere samler seg om en motkandidat som slår Le Pens parti på målstreken, utfra en mye brukt praksis som kalles «den republikanske fronten», der ideen er at ethvert parti er bedre enn Le Pens parti.

Denne grunntanken, som har holdt ytre høyre vekk fra makten i Frankrike mange ganger, er fortsatt levende blant partiene. Men for mange velgere, ikke minst på venstresiden, er det ikke lenger gitt at Emmanuel Macron er en bedre kandidat enn Marine Le Pen.