– Dette gjør meg så trist. Etter å ha sett de enorme valgkamparrangementene til Muharrem Ince og sett optimismen der, og optimismen blant folk rundt meg – kan jeg ikke tro at dette resultatet stemmer, sier Arzu.

ERKLÆRER SEIER: 64 år gamle Recep Tayyip Erdogan erklærte valgseieren før stemmene var talt opp. Nå blir han Tyrkias mektigste på 80 år. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

– Massiv manipulasjon

NRK møter henne på en valgvake i Kadikøy i Istanbul. Det er Dokuz8, en alternativ nyhetsformidler, som arrangerer vaken.

Arzu har vanskeligheter for å tro på tallene som viser 52.6 prosent til Erdogan og at nasjonalistpartiet MHP går frem.

– Jeg tror ikke på det resultatet vi ser nå. Vi kan ikke være sikre på hvor mange stemmebokser som er talt så langt.

– Opposisjonen anklager de statlige mediene som Anadolo for å manipulere resultatet?

– Det er forvirrende for oss. Opposisjonen har sitt eget system for opptelling, mens det statlige Anadolo byrået har andre tall, sier Arzu.

FEST: Erdogans-tilhengere ferier seieren i Istanbuls gater søndag kveld. Foto: Aris Messinis / AFP

En annen som følger nøye med på resultatene på er Merve Selcuk.

SINT: Merve Selcuk er sikker på at resultatene er manipulert. Foto: Sidsel Wold

– Resultatet vi nå ser gjør folk sinte og opprørte fordi dette er en massiv manipulasjon. Det er viktig at HDP er over sperregrensen. Vi vil fortsette å kjempe imot slik vi gjorde under Gezi-park opprøret i 2013, sier Selcuk.

HDP-joker

De foreløpig resultatene viser at det prokurdiske partiet HDP vil få plass i parlamentet, og dermed sette regjeringspartiets flertall i fare.

Partiet har passert sperregrensa ifølge nyhetsbyrået AP.

I 2016 vakte venstrepartiet HDP oppsikt ved å få 13 prosent av stemmene, og Erdogans parti AKP mistet flertallet i parlamentet.

Etter kuppforsøket i 2016 arresterte Erdogan tusenvis av politiske motstandere, noe som gikk hardt utover HDPs folkevalgte, og HDPs presidentkandidat Demirtaş sitter i fengsel.

Mange tyrkere har på forhånd sagt de vil stemme HDP av taktiske grunner for å få partiet over sperregrensen.

OMSTRIDT FEIRER: Tilhengere av Erdogan og AKP feirer det de mener er en soleklar seier til AKP utenfor presidentpalasset i Istanbul. Alle stemmene er fortsatt ikke opptalt. Foto: Goran Tomasevic / Reuters

– Vi har en president som erklærer seier før alle stemmene er talt

Merve Selcuk er spent på om folk kommer til å ta til gatene for å demonstrere.

– Jeg ser at AKP-supporterne allerede feirer i gatene. Jeg vet ikke om disse tallene vi ser nå er reelle. Jeg vet ikke om Inces velgere også vil gå ut på gatene, sier Selcuk.

– Tror du på opposisjonen som sier at tallene er manipulert av statlige medier?

– Ja, det gjør jeg.

MISTRO: Gurkan Øzturan tror ikke på at landet hans har gode nok tellesystemer til å kunne telle 58 millioner stemmer så raskt som de tilsynelatende har gjort. Foto: Sidsel Wold

Det er Gurkan Øzturan enig i.

– Det statlige nyhetsbyrået Anadolu var lenge det eneste byrået som fikk melde resultatene. De har annonsert resultatene veldig tidlig og raskt, sier han.

– Jeg klarer ikke å tro at valgsystemet kan være så raskt og velfungerende i Tyrkia, i motsetning til Island og Norge hvor det tar helt til morgenen før dere får et endelig resultat. Presidenten erklærer også seier før alle stemmene er talt opp, sier Øzturan oppgitt.