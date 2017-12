Da over 60 prosent av stemmene var talt opp natt til onsdag ledet republikaneren Roy Moore med 6 prosentpoeng over demokraten Doug Jones. Men når 85 prosent av stemmene er opptalt hadde ledelsen krympet til 0,4 prosentpoeng.

Men da 89 prosent av stemmene var talt opp så snudde det, og plutselig ledet demokraten Jones. Og like før klokka 04.30 ble det klart – Doug Jones har vunnet senatsvalget i blodrøde Alabama.

SPENT: På demokratenes valgvake i Birmingham var det svært spent stemning da stemmene ble talt opp, og resultatet vippet mer og mer i retning Jones. Foto: Jim Watson / AFP

Dermed blir republikanernes flertall i Senatet redusert til 51–49. Det er første gang på 25 år at en demokrat har blitt valgt til senator i Alabama.

Jubelen i taket

– Til slutt har hele dette løpet handlet om verdighet og respekt, sier Jones til valgvaken i Birmingham.

– Denne kampanjen har handlet om høflighet og anstendighet, fortsetter han.

På valgvaken i Birmingham står jubelen i taket.

– Jeg syns dette er ekstremt moro. Vi har jobbet så hardt. Vi trenger dette i Alabama, vi trenger det så mye, sier Suzanne Baker til NRK i Birmingham, Alabama.

Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Hvordan skjedde denne snuoperasjonen?

– Vi har jobbet rumpa av oss. Og han er en god kandidat – den beste vi har hatt på 25 år. Vi er klare for en forandring, fortsetter Baker.

Hillary Clinton var også, etter at Jones' seier var et faktum, raskt ute på Twitter og gratulerte.

– Hvis Demokrater kan vinne i Alabama, kan vi og må vi konkurrere over alt. Fremover!, skriver den demokratiske presidentkandidaten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump gratulerte på Twitter

President Trump var rimelig diplomatisk på Twitter da han gratulerte Jones' med Alabama-seieren. Presidenten peker i tweeten på at stemmer på andre republikanske kandidater (såkalte write-ins) spilte en avgjørende rolle, og bidro til den demokratiske seieren.

Over 22.000 mennesker valgte dette alternativet.

– Folkene i Alabama er flotte, og demokratene vil gjøre et nytt forsøk på dette setet om kort tid. Det slutter aldri!, skriver Trump, som hele veien har gitt sin støtte til Moore.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På den republikanske valgvaken tok Moore etter hvert scenen ettersom valgresultatet ble klart. Han åpnet med å sitere et bibelvers, og ville ikke innrømme nederlaget.

– Det er ikke over, sa han.

Medier over hele verden fulgte valget tett, og flere deltok på Moores valgvake. Der var ikke avisen Washington Post kunne Moores talsperson Hannah Ford opplyse tirsdag kveld.

Det var Washington Post som første gang omtalte overgrep- og trakasseringsanklagene mot senatorkandidaten, men det er uvisst om dette er grunnen til at de ble nektet presseakkreditering til arrangementet.

Knivet om plass i Senatet

De to kandidatene knivet om Alabamas plass i Senatet, som ble ledig da president Donald Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

Hele 54 prosent av dem som har stemt sier sexanklagene ikke betyr noe. Samtidig har Jones fått et flertall av stemmene til hvite med høyere utdanning. Demokratene trengte høy valgdeltakelse i folkerike distrikter, som det er i delstatens største by Birmingham.

Valgdeltakelsen blant afroamerikanere var også lavere enn Doug Jones det man trodde at han trolig trengte for å vinne. Rundt 30 prosent av befolkningen i Alabama er afroamerikansk. Mens hvite velgere her langt oftere stemmer republikansk, stemmer svarte demokratisk.

Normalt en republikansk seier

Roy Moore vant republikanernes nominasjonsvalg for den ledige plassen i Senatet etter at Jeff Sessions ble justisminister i Trumps regjering i februar.

Normalt sett ville republikanernes kandidat nærmest vært garantert seier i Alabama, men Moores forsprang begynte å skrumpe inn etter at avisa Washington Post begynte å publisere artikler om kvinner som anklager Moore for seksuell trakassering og overgrep.

MOORE: Roy Moore vant republikanernes nominasjonsvalg for den ledige plassen i Senatet etter at Jeff Sessions ble justisminister i Trumps regjering i februar. Foto: Brynn Anderson / AP

Flere av kvinnene sier de ble trakassert mens de var tenåringer og Moore var i 30-årene. Moore avviser anklagene, og hevdet senest mandag at det hele er en politisk kampanje fra Washington.

Religiøse Moore har også kommet med flere svært kontroversielle uttalelser. Han har sagt at USA var på sitt beste under slavetiden, at muslimer ikke bør kunne sitte i Kongressen og Moore har sagt at homofili bør være ulovlig.

Viktig for republikanerne

Senatsvalget i Alabama var viktig også rikspolitisk i USA siden Republikanerne bare har et flertall på to representanter i Senatet.

Nå vil republikanernes flertall skrumpe inn til én representant. Da vil det bli vanskeligere for Trump og partiet å få vedtatt sin politikk.

– Vi har ikke råd, landets fremtid har ikke råd, til å tape denne senatsplassen, sa Trump fredag i en tale på et massemøte i Florida, nær grensa til Alabama.