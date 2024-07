Valgmyndighetene i Venezuela: President Nicolás Maduro har vunnet

Sittende president Nicolás Maduro fra Sosialistpartiet fikk 51,2 prosent av stemmene, ifølge valgmyndighetene i Venezuela.

Opposisjonen sier derimot at de fikk 70 prosent av stemmene, og avviser at Maduro har vunnet.

Uavhengige valgdagsmålinger viste også at opposisjonen lå an til å vinne.

Valget har vært preget av uro, og noen har fryktet at president Nicolás Maduro ville jukse seg til seier.

Opposisjonsleder Maria Corina Machado og presidentkandidat Edmundo Gonzalez holdt pressekonferanse etter at valgresultatet ble presentert. Foto: Matias Delacroix / AP

Maduro sa, etter at valgresultatet ble klart, at dette er en seier for fred og stabilitet.

Han gjentok også påstanden han har kommet med flere ganger under valgkampen, at valgsystemet er transparent.

Men USAs utenriksminister Anthony Blinken vil ha bevis på dette. Han sier de er alvorlig bekymret for at valgresultatet ikke er riktig.

– Nå som resultatet er klart, er det avgjørende at hver stemme blir telt rettferdig og åpent. Vi ber valgmyndighetene om å offentliggjøre den detaljerte opptellingen for å sikre åpenhet og tillit.

Noen av opposisjonens støttespillere var samlet utenfor et valglokale i Caracas. Foto: Cristian Hernandez / AP

Chiles president Gabriel Boric sier de ikke vil anerkjenne resultatet.

– Maduros regime må forstå at det er vanskelig å tro på resultatet. Det internasjonale samfunnet og spesielt folket i Venezuela, inkludert millioner av dem i eksil, krever åpenhet. I Chile vil vi ikke anerkjenne resultat som ikke er mulig å verifisere.

– Blodbad

Forrige uke gikk Maduro imidlertid ut og truet med et «blodbad» dersom folket ikke stemmer på han.

– Om dere ikke ønsker et blodbad i Venezuela, en borgerkrig der bror dreper bror på grunn av fascistene, så la oss garantere den største valgseieren i landets historie, sa Maduro til sine støttespillere.

Nicolás Maduro har hatt makten i Venezuela siden 2013. Her stemmer han i hovedstaden Caracas. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Søndag sa Maduro at han ville respektere valgresultatet uansett utfall, melder AFP.

Likevel oppfordret opposisjonsleder Maria Corina Machado folk til å bli værende ved stemmelokalene for å sørge for at opptellingen gikk riktig for seg.

Les også Venezuela: Ti år med forhatt president

Fengsler valgkamparbeidere

Det var totalt ti kandidater som utfordret Maduro, men den eneste som hadde en sjanse var Edmundo Gonzalez. Han representerer opposisjonskoalisjonen Enhetsplattformen, og har ledet med mellom 30 og 50 prosent på uavhengige valgmålinger.

Edmundo Gonzalez ledet på meningsmålingene før valget. Han er pensjonert diplomat. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Valgresultatet viser at Gonzalez fikk 44,2 prosent av stemmene.

Maduro og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon over flere år for å sikre seg valgseier. Over hundre valgkamparbeidere for opposisjonen har blitt arresterte de siste vekene.

Økonomisk katastrofe

Maduro har vært landets president siden 2013, og har vært forhatt av mange.

Under hans regime har Venezuelas økonomi brutt sammen. Inflasjonen har eksplodert. Det har i lange perioder vært akutt mangel på mat og medisiner.

Det har fått nærmere 7 millioner til å forlate hjemlandet. Den største gruppen har slått seg ned i nabolandet Colombia.

Ved å gi store privilegier til de militære, og ved å manipulere valg har president Maduro holdt seg ved makten. Dette til tross for et voldsomt økonomisk press fra USA og andre vestlige land.