Valgkaos i USA: – Dette er «stemmeundertrykkelse»

Delstaten Georgia opplevde noen av de mest omfattende problemene. Der måtte enkelte velgere finne seg i å vente tre timer i kø før de fikk avgi stemme.

I et stemmelokale i Snellville i Georgia skiftet over 100 mennesker på å sitte på noen barnestoler og på gulvet mens de i flere timer ventet i kø.

Samtidig fungerte ikke stemmemaskinen i valgkretsen Gwinnett County, så valgarbeidere måtte dele ut stemmesedler av papir.

Det samme skjedde i Maricopa county i Arizona.

– Vi har måttet midlertidig stenge noen av valglokalene på grunn av datatrøbbel og problemer med å printe ut stemmesedlene, men vi jobber med å løse problemet, forteller Adrian Fontes, fra Maricopa County.

LES OGSÅ: Demokratene kan få flest stemmer og likevel tape valget

Mange drar hjem

Ifølge Ontaria Woods dro minst 20 mennesker hjem på grunn av køene.

– Vi forsøkte å be dem om å vente, men folk har barn. De blir sultne og trøtte, sier hun.

Samtidig kan lange køer ved flere valglokaler også være et tegn på godt oppmøte i valget.

Andrew Menck (34) i Chicago har ikke stemt ved de sju forrige mellomvalgene, men denne gangen er han fast bestemt på å bidra til å gi president Donald Trump en smekk.

– Jeg liker ikke det presidenten gjør. Jeg vet ikke om han nødvendigvis holdes ansvarlig. Det er Republikanerne som kontrollerer Representantens hus, sier han.

En storm slo ut strømmen i Tennessee på valgdagen. Du trenger javascript for å se video. En storm slo ut strømmen i Tennessee på valgdagen.

LES OGSÅ: Dette er statene som avgjør valgkampen

– Dette er avskyelig

I New York har velgere stått i kø i flere timer siden valglokalene åpnet.

– Jeg har allerede tekstet sjefen min og sagt at jeg blir sen. Det er så mange mennesker her, jeg er så spent, sier Frantz Hall fra West Village i New York.

Tildtanden i byen er kaotisk og mange vet ikke om de har gått riktig fordi det er så uoversiktlig, forteller Theresa Nygard.

– Vi prøver å hjelpe hverandre å finne riktig vei. Noen er sinte fordi en av skanne-maskinene er nede, sier Nygard.

EN SKAM: Patricia Astolfi mener stemmeproblemene og de lange køene er en skam. Foto: EBU

I New Jersey bobler frustrertasjonen over for frustrerte kø-velgere. Bradly Gray forteller at folk må innstille seg på å stå i kø i to til tre timer.

– Det var helt likt for to år siden, og ingenting har blitt gjort. Denne køen går helt rundt bygningen og det er bare to stemmeavlukker, sier Gray.

– Dette er avskyelig. Det er «stemmeundertrykkelse», det er en skam, sier en oppgitt Patricia Astolfi, som står i samme kø.

TEST: Hva kan du om USA?

Stort oppmøte

I Fargo i North Dakota var stemningen ved stemmelokalene god og oppmøtet godt, til tross for en del trøbbel her også.

– Valgdeltagelsen er høyere enn noen forutså. Vi får inn flere enn hundre mennesker i timen her, forteller valgfunksjonær Peggy Ingles til NRK.

– Alle er i godt humør, selv om vi har hatt litt dataproblemer, legger hun til.

Folk NRK har snakket med forteller at de anser valget som det viktigste og mest spennende mellomvalget på lang tid.

– Det er definitivt et større oppmøte her i Fargo, og over hele USA for den saks skyld. Det er mange mennesker som mener at politikken ikke går den veien den burde, sier Kelly Johnson.

Han tror valget er første dom på hvordan Donald Trump har fungert som president.

– Ja, helt klart. Hvis demokratene vinner, så vil det forandre mye, sier han.

En annen velger ved navn Jane sier at valget er «utrolig spennende».

– Landet vårt står overfor saker som jeg sterkt tror på. Det er viktig for alle å stemme, sier hun.

Peggy Ingels sier at oppmøtet er bra og at humøret er godt til tross for datatrøbbel. Foto: Lars Os / NRK

– Skammer meg

At 35 millioner amerikanere har forhåndsstemt, har skapt optimisme med tanke på at oppmøtet skal bli bedre enn i 2014. Da forhåndsstemte 20 millioner.

– Budskapet fra meg er: Vi er ikke fornøyd med retningen denne presidenten leder dette landet i, sier Rory Mabin (34).

– Jeg synes ikke noe om at jeg for første gang skammer meg over å si at jeg er amerikansk når jeg reiser utenlands, sier han.

Alle de 435 medlemmene av Representantenes hus og en tredel av de 100 representantene til Senatet er på valg tirsdag. Samtidig anses valget på mange måter som en folkeavstemning over Trumps første to år ved makten.

Lengre åpningstid i Indiana

En dommer har bestemt at tolv valglokaler i delstaten Indiana skal holde åpent i opptil to og en halv time lenger fordi de åpnet for sent.

Lokalene skulle etter planen stenge klokka 18 lokal tid, men ettersom flere av dem åpnet så mye som halvannen time for sent, skal velgerne få mulighet til å stemme også etter dette.

Problemene skyldes at enkelte valgarbeidere trakk seg, og at andre ikke kom for å hente valgmateriell. I tillegg var flere valglokaler stengt da valgarbeiderne ankom tirsdag morgen