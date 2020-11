Det går et tog av mennesker med vaiende faner gjennom «Vår frue av Copacabana» – en av Rio de Janeiros viktigste handlegater.

I spissen for toget går en kvinne i grønn skjorte og med et blått munnbind der det står tallet 12. Det er nummeret til sentrum-venstre-partiet PDT.

Kvinnens navn er Martha Rocha, partiets kandidat til å bli ordfører i Rio de Janeiro – en av 5.569 brasilianske kommuner som holder valg denne søndagen.

Lokalvalget i Brasil skulle vært holdt i mai, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Og fortsatt advarer ekspertene om at valget kan føre til en ny kraftig økning i koronatallene.

Skole mot fattigdom

Martha Rocha er kandidat for sentrum-venstre-partiet PDT i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Selvsagt er kampen mot pandemien en hovedsak for alle partier og kandidater under valget. Men i Brasil er dette bare ett av mange og store problemer. Andre er: økonomisk krise, kriminalitet, og enorme forskjeller mellom fattig og rik:

– Utdanning er måten å bekjempe de sosiale ulikhetene på, sier Martha Rocha til NRK.

– Derfor er vårt viktigste løfte til velgerne her i Rio å få til en kraftig bedring i skoletilbudet. Vi vil skape like muligheter for alle. Dette bør være en selvfølge, men det mangler helt i dagens samfunn, sier hun.

Og ifølge meningsmålingene kan Martha Rocha bli Rio de Janeiros neste ordfører, selv om favoritten er byens tidligere ordfører Eduardo Paes.

Bolsonaros rolle

Helgens lokalvalg er det første valget her i Brasil siden president Jair Bolsonaro kom til makten for snart to år siden.

Han er nå nesten midtveis i sin presidentperiode, og valget er viktig når det gjelder å skape politiske allianser frem mot presidentvalget i 2022.

Rios ordfører Marcelo Crivella (til høyre) har støtte fra president Bolsonaro (til venstre), men har små muligheter til å bli gjenvalgt. Foto: HANDOUT / Reuters

Jair Bolsonaro er nå partiløs, etter at ha brutt med PSL, som han var kandidat for da han ble valgt til president. Men det jobbes med å registrere et nytt parti, og det ventes at dette partiet går inn i en bred allianse på høyresiden.

Men Bolsonaro innsats foran lokalvalget synes i liten grad å bære frukter. De kandidatene han har gitt støtte til ligger dårlig an på meningsmålingene i store byer som São Paulo, Rio de Janeiro og Belo Horizonte.

Og flere kandidater som er anbefalt av presidenten har unnlatt å bruke hans navn i valgkampen.

Stor interesse

Til å være et kommunevalg blir søndagens begivenhet fulgt med uvanlig stor interesse – både i Brasil og i utlandet.

Jair Bolsonaro har snart sittet halvparten av sin periode som president i Brasil. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Mange brasilianere ser det som en mulighet til å si sin mening om den omstridte presidenten og hans politikk.

Bolsonaro har de siste månedene økt sin popularitet, i første rekke på grunn av de store utbetalingene av nødhjelp under pandemien. Men nå er utbetalingene halvert, og populariteten faller.

Samtidig får presidenten kraftig kritikk for nok en av sine beryktede uttalelser. Under en konferanse denne uken sa han dette om Brasils håndtering av koronapandemien:

– Vi må slutte å være et land av «maricas» (som betyr «pingler» eller «homoer»).

Det er også knyttet stor spenning til hva maktskiftet i USA får å si for Bolsonaro og hans politikk – særlig når det gjelder avskogingen i Amazonas.