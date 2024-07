Med en knapp majoritet, 51,2 prosent av stemmene, erklærte Venezuelas sittende president Nicolás Maduro fra Sosialistpartiet seier i valget i Venezuela. Opposisjonens kandidat Edmundo Gonzalez fikk 44,2 prosent, ifølge landets valgkommisjon.

Mandag kveld norsk tid ble Maduro erklært valgvinner av valgkommisjonen.

Men opposisjonen avviser at Maduro vant. De hevder at de fikk 70 prosent av stemmene.

Valgdagsmålinger viste at opposisjonen lå an til å vinne. Valget har vært preget av uro, og mange har fryktet at president Nicolás Maduro, som har styrt siden 2013, ville jukse seg til seier.

Maylem Meneses Lauvstad er selv fra Venezuela, men har bodde i Norge i 25 år. Hun er ikke i tvil om at det er juks som ligger bak at Maduro erklærer seier.

– Vi visste at de ville jukse. De har ikke råd til å gi fra seg makten, sier Lauvstad til NRK.

Maylem Meneses Lauvstad avla sin stemme på ambassaden i Oslo.

Uregelmessigheter

Ti kandidater utfordret Maduro. Men den eneste reelle utfordreren var Edmundo Gonzalez, en tidligere ambassadør. Han representerer opposisjonskoalisjonen Enhets­plattformen. På uavhengige valgmålinger har han ledet med mellom 30 og 50 prosent.

Etter at valgresultatet ble kunngjort var Maduro raskt ute med å kalle det en seier for fred og stabilitet. Han gjentok også påstanden om at valget var transparent.

Men valget var preget av at store uregelmessigheter, ifølge The New York Times. Det er kommet meldinger om truslene mot velgere og at valgmedarbeidere har nektet å vise frem papirstemmesedler.

Edmundo Gonzalez ledet på meningsmålingene før valget. Han er pensjonert diplomat. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Ifølge BBC hadde opposisjonen tusenvis av vitner i stemmelokaler rundt om i landet for å kunne gjøre sin egen opptelling. En talsperson for Enhetsplattformen sier imidlertid at de ble tvunget til å forlate lokalene flere steder.

Maylem Meneses Lauvstad var selv observatør på Venezuelas ambassade i Oslo. Av de 149 stemmene som ble avlagt, gikk 134 til opposisjonen, ifølge Maylen. Hun forteller at familien og venner i hjemlandet er oppgitte og skuffet, men at mange ikke vil godta resultatet uten videre.

– Bare fordi de har sagt at de har vunnet, så betyr ikke det at det må aksepteres uten bevis, sier Lauvstad.

Savnet anerkjennelse

Lauvstad mener verdenssamfunnet må kreve at Maduro beviser at han vant valget. Hun peker på Venezuelas naboland Brasil og Colombia, men også Norge, som har meklet mellom Venezuelas politiske rivaler.

Også professor Benedicte Bull, som har forsket på samfunnsutviklingen i Latin-Amerika, mener det var tidlig å utrope en valgvinner.

– Dette valget skulle løse et stort problem for Maduro, og det er manglende internasjonal anerkjennelse og omfattende sanksjoner fra USA. Internasjonal anerkjennelse trenger han for å få fart på økonomien, sier Bull til NRK.

Benedicte Bull er professor og statsviter ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Foto: Arnt Stefansen

Men den internasjonale anerkjennelsen har så langt uteblitt fra flere hold. Flere internasjonale ledere er skeptiske til resultatet.

Liten tillit fra statsledere

Blant skeptikerne er USAs utenriksminister Anthony Blinken. Han sier de er alvorlig bekymret for at valgresultatet ikke er riktig, og vil ha bevis.

– Vi ber valg­myndighetene om å offentliggjøre den detaljerte opptellingen for å sikre åpenhet og tillit, sa Blinken.

Det samme krever EUs utenrikssjef Joseph Borrell.

En soldat i køen utenfor et valglokale i hovedstaden Caracas. Foto: Yuri Cortez / AFP

Chiles president Gabriel Boric sier «det er vanskelig å tro på resultatet», og at de ikke vil anerkjenne det. Det vil heller ikke Panama og Peru, som kaller hjem sine ambassadører.

Mexicos president Andres Manuel Lopéz Obrador sier at han vil vente til alle stemmene er telt opp før han anerkjenner en vinner.

Kina, Russland og Cuba har imidlertid gratulert Maduro med seieren.

– Husk at du alltid er en velkommen gjest på russisk jord, sa Russlands president Vladimir Putin, meldte Reuters.

Noen av opposisjonens støttespillere var samlet utenfor et valglokale i Caracas. Foto: Cristian Hernandez / AP

Ni søramerikanske land ba mandag om en «komplett gjennomgang» av resultatene med uavhengige valgobservatører til stede.

– Valget må være transparent, og resultatene må ikke gi rom for tvil, står det i den felles uttalelsen fra Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Den dominikanske republikk og Uruguay, som er delt av argentinsk UD.

De har kalt inn til et hastemøte i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

Frykter ny flyktningbølge

Men Maylem Meneses Lauvstad mener Maduros regjering har mer å tape enn bare valget.

Anklager om korrupsjon henger over regimet. Ved å gi fra seg makten kan de risikere forfølgelse. Lauvstad mener de derfor må få tilbud om amnesti og immunitet fra straffeforfølgelse. Ellers kan konsekvensene bli store, frykter hun.

Nicolás Maduro har hatt makten i Venezuela siden 2013. Her stemmer han i hovedstaden Caracas. Foto: JUAN BARRETO / AFP

– Den verste løsningen er at de fortsetter, og at all korrupsjonen, torturen og forbrytelsene mot menneskeheten fortsetter, sier Lauvstad, med henvisning til anklager som er blitt rettet mot Maduro og styret i Venezuela.

Fakta om Venezuela Venezuela er en føderal republikk der presidenten er statsoverhode, regjeringssjef og øverstkommanderende for militæret.

Innbyggertall: 28.838.499 (2023)

Presidenten velges for seks år av gangen og kan sitte i et ubegrenset antall perioder.

I presidentvalget er det enkelt flertall som vinner avstemningen.

Ved to anledninger har den venezuelanske presidentmakten omskrevet grunnloven slik at mer makt er konsentrert hos presidenten.

I praksis ligger både den utøvende, lovgivende og dømmende makten under presidentens parti.

Politikken er svært polarisert, og opposisjonen i landet har boikottet flere valg og påstått at valgene er manipulert.

Myndighetene slår hardt ned på politisk uenighet, og flere fra opposisjonen er blitt straffet i form av fengsling og eksil. Kilde: FN-sambandet/NTB

– Hvis det fortsetter og ingenting skjer, så blir det en ny bølge med venezuelanske flyktninger, fortsetter hun.

Nesten 8 millioner venezuelanere hadde forlatt Venezuela ved slutten av 2023, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det omtales som verdens største migrasjonskrise.

Fengslet politiske motstandere

Før valgresultatet var klart sa professor Benedicte Bull at Maduro hadde fylt statsapparatet med lojale støttespillere og militære.

– I tillegg har han tatt fullstendig kontroll over valgrådet, som skal annonsere valgresultatet, sa hun søndag til NRK.

Det sittende regimet har slått hardt ned på all opposisjon over flere år for å sikre seg valgseier. Over hundre valgkamparbeidere for opposisjonen har blitt arresterte de siste ukene.

Både opposisjonens fremste og nest fremste kandidater, henholdsvis Maria Corina Machado og Corina Yoris, ble nektet å stille til valg av myndighetene.

Presidentkandidat Edmundo Gonzalez og opposisjonsleder Maria Corina Machado holdt pressekonferanse etter at valgresultatet ble presentert. Foto: Matias Delacroix / AP

Maduro har vært landets president siden 2013, og har vært forhatt av mange.

Under hans regime har Venezuelas økonomi brutt sammen. Inflasjonen har eksplodert. Det har i lange perioder vært akutt mangel på mat og medisiner.

