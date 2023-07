Opptellingen etter valget i Spania viser at den konservative partiet PP blir størst. Men de har ikke klart å få flertall, heller ikke med eventuell støtte fra ytre-høyrepartiet Vox.

Lederen for PP, Alberto Nuñez Feijóo, sier han vil forsøke å samle støtte nok til å danne regjering, skriver storavisa El País.

Samtidig har ikke det regjerende sosialistpartiet PSOE og statsminister Pedro Sanchez, gitt slipp på håpet om at han kan klare å danne flertall og beholde makten.

Statsminister Pedro Sánchez (PSOE) takker tilhengerne sine på valgvaken i Madrid i natt. Foto: Nacho Doce / Reuters

De 350 setene i parlamentet fordeles seg slik når 99,8 prosent av stemmene er talt opp:

PP 136

PSOE 122

Vox 33

Sumar 31

Nøkkelen til makt

Ingen av de to blokkene har dermed fått rent flertall, som er 176 seter.

Venstrepartiet Sumar er i dag støtteparti for PSOE. Ytre høyrepartiet Vox har vært på tale som støtteparti for en eventuell PP-ledet regjering. Men ingen av disse kombinasjonen har fått velgernes flertall.

De resterende 28 setene er fordelt på hele sju småpartier. Det er her nøkkelen til fremtidig makt ligger.

Representantene for disse vil dermed bli utsatt for både sterkt press og fristende tilbud i dagene som kommer.

DE FIRE STORE: Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Diaz (Sumar), Alberto Nunez Feijóo (PP) og Santiago Abascal (Vox). Foto: Juan Medina/Violeta Santos Moura/Juan Medina/Jon Nazca / Reuters

Håpefull Sánchez

– Høyresiden har feilet, sier landets sittende statsminister, Pedro Sanchez. Han og partiet har gjort et bedre valg enn kritikerne fryktet etter at han skrev ut nyvalg i mai.

Valgdeltakelsen har vært høy, og har endt på 70,4 prosent, noe som er høyere enn det som var fryktet.

Mange av velgerne viser frem ståstedet sitt med en «pulsera», skriver BBC. Dette er et farget sløyfebånd som bæres rundt håndleddet.

Gult og rødt, det spanske flaggets farger, er et signal om at man hører til høyresiden.

Regnbuefarger står for LHBT+-rettigheter, og er også et symbol for venstresiden.

Regjeringen i Spania skulle egentlig hatt makten i fem måneder til.

Men statsministeren oppløste nasjonalforsamlingen og skrev ut nyvalg i mai.

Da hadde sosialistpartiet gått på tap i en rekke lokalvalg i viktige byer som Madrid og Valencia.

Halvert ledighet

Førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo, Jose Maria Izquierdo, mener at mye har blitt bedre i Spania under Sánchez sitt styre.

Izquierdo mener at fremgangen Spania har sett den siste tiden vil bli snudd på hodet med Vox i regjering. Foto: Tom Balgaard/NRK

– Arbeidsmiljøloven forandret hele arbeidslivet i Spania. Den har klart på bare to år å halvere arbeidsledigheten i Spania.

Han sier også at landets økonomi i det store og hele går bra, men at vanlige spanjoler har fått dårligere råd.

– Hvis vi sammenligner situasjonen i Spania med land som for eksempel Frankrike, Italia, Portugal og til og med Tyskland, er situasjonen for spanjolene mye bedre.

– Men selvfølgelig, hvis du går på butikken for å kjøpe mat tenker du ikke på at italienerne er i en verre situasjon.

Vox er et klassisk populistisk parti, sier Søreng-Wold. Foto: THOMAS COEX / AFP

Ytre-høyre parti i nøkkelrolle

Det største konservative partiet i Spania er Partido Popular (PP).

Men hvis PP skal få makten i Spania, må de ha støtte fra flere enn ytre-høyrepartiet Vox.

I starten av helgen lå Vox an til å bli det tredje største partiet i landet. det er de blitt, men framgangen er mindre enn ventet.

Søreng-Wold ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Alejandro Søreng-Wold er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Han har vært til stedet på flere av Vox sine valgmøter den siste tiden.

– I global sammenheng kan man se til dagens Ungarn og Polen, det vi kaller illiberale demokrati, som et slags forbilde for Vox.

– Man bruker ofte anklager om fascisme når man betegner Vox, men partiet er ikke eksplisitt fascistisk, sier Søreng-Wold.

– Et klassisk populistisk parti

Søreng-Wold forklarer mye av populariteten til Vox med at de har «enkle løsninger på veldig kompliserte problemer».

– De er et klassisk populistisk parti. Og når en stor andel av befolkningen er misfornøyde, så har enkle løsninger bred appell.

Søreng-Wold sier mange spanjoler havner ute på gata på grunn av høye levekostnader i landet. Foto: THOMAS COEX / AFP

Han peker på at mange nabolag i Spania er preget av gjengkriminalitet. Folk blir utrygge. Da er det populært å ville gi mer penger til politiet. Det er det også å ta til orde for strengere innvandringspolitikk.

Hvis Vox havner i regjering, vil det være første gang Spania styres av et nasjonalistisk ytre-høyre parti siden den fascistiske diktatoren Fransisco Franco døde i 1975.