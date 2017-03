– Jeg vil ikke si at folk som støtter Geert Wilders og hans parti (PVV) er uintelligente. De peker på problemer som er ekte.

Klokken er ti over åtte om kvelden. Mørket i hennes hjemby Volendam er en drøy time gammelt. På dagtid deler Sanne Schilder ut flyveblader for partiet GroenLinks (Grønne Venstre).

På kveldstid driver 25 åringen geriljapolitikk. Hun henger opp plakater rettet mot Geert Wilders.

Sanne Schilder har dannet gruppen Volendam Motstandbevegelse. Gruppen tør ikke henge opp plakatene i dagslys.

– Det er litt risikabelt og henge dem opp om dagen fordi folk har problemer med vårt motbudskap. Vi har fått dødstrusler på Facebook. En gang ble jeg sparket av en fyr, sier hun.

– Vi spiller på Volendams identitet som et fiskesamfunn med en sterk og stolt tradisjon, sier Schilder og ler.

I forrige EU-valg stemte 50 prosent i Volendam på Geert Wilders og hans parti PVV, Frihetspartiet.

Sanne Schilder driver valgkamp for Groen Links. Foto: Filip Huygens / NRK

Velstand bygget på ål

Patrick Schilder er fisker og eier to båter. De siste årene har han kun kunnet drive ål-fiske fire måneder i året.

– Jeg har ikke noe tro på eller ønsker ikke Gert Wilders som statsminister, men vi trenger hans stemme for å få de andre partiene til å lytte og nærme seg hans politikk, sier Patrick Schilder. Foto: Filip Huygens / NRK

Fiskerne her beskylder spanske og portugisiske fiskere for å fiske hele året og for å fange ålen før den svømmer lenger nord og vokser seg stor.

De opplever at det kun er anti-EU politikeren Geert Wilders som er villig til å sette fingeren på problemet.

– Reglene praktiseres strengere i Nederland enn i resten av Europa. Vi ber kun politikerne om å lytte. Hvorfor gjelder ikke de samme reglene for hele Europa?

For å kompensere for tapt fiske jobber Patrick som mange andre i Volendam deler av året som bygningsarbeider. I seg selv et lite nederlag for liten, men stolt fiskereder. Enda verre er det fordi han opplever at innvandrere og øst-europeere presser ned lønnsnivået.

– Jeg har ikke noe tro på eller ønsker ikke Gert Wilders som statsminister, men vi trenger hans stemme for å få de andre partiene til å lytte og nærme seg hans politikk, sier Schilder.

Den lille byen Volendam har bygget sin velstand på fiske av ål. Byen som ligger en 20 minutters kjøretur nord for Amsterdam er dypt konservativ, og formet av hardt arbeid og katolske verdier. Foto: Filip Huygens / NRK

«Avskum»

Det er under to uker siden Geert Wilders sa det er mye «marokkansk avskum» i Nederland.

NRK traff Geert Wilders ute på valgkamp. Foto: Filip Huygens / NRK

Når NRK treffer ham ute på valgkamp, utdyper han hvorfor han ikke vil trekke uttalelsen.

– Ikke alle marokkanere er avskum. Det er ikke sant, mens hvis du ser på marokkanere som mottar velferd og som er gatekriminelle så er de overrepresentert. I noen tilfeller er de 22 ganger så mange som innfødte nederlendere, sier Wilders til NRK.

– Jeg vil være tøff både mot islamiseringen og de som begår kriminalitet og har dobbelt statsborgerskap. Det er de samme marokkanerne som reiser som fremmedkrigere til Syria. Du kan være politisk korrekt å velge å lukke øynene, men vi har et stort problem med mange med marokkansk opprinnelse i Nederland, sier han.

Venter minimal oppslutning

Geert Wilders mangler to mandater på meningsmålingene før hans parti går forbi det konservative partiet (VVD) til statsminister Mark Rutte.

Sanne Schilder sier hun skiftet politisk ståsted etter å ha studert internasjonal rett og menneskerettigheter og ha jobbet i Genève og Marokko. Foto: Filip Huygens / NRK

I Volendam er Sanne Schilder sikker på et nytt valg med minimal oppslutning for hennes parti.

– Jeg har også spørsmål knyttet til innvandring og integrering, men det Wilders foreslår vil ikke løse noe. Han er veldig uhøflig i hvordan han snakker om islam på. Ikke bare radikal islam, men hele religionen. Det uroer meg, sier Sanne Schilder.

Av byens 30.000 innbyggere var det 300 som stemte Groen Links ved siste valg. Seieren ligger et annet sted.

– Jeg stemte også på et høyreparti de første gangene jeg stemte. For å være ærlig fordi faren min sa jeg skulle gjøre det. Jeg skiftet politisk ståsted etter å ha studert internasjonal rett og menneskerettigheter og ha jobbet i Genève og Marokko, forteller Schielder.

– Vi ønsker å få frem og fortelle unge mennesker i byen at det finnes folk i Volendam som ikke stemmer på Wilders, sier hun.