Hindunasjonalisme, eller «hindutva», er den politiske ideologien til partiet BJP og statsminister Narendra Modi.

Det er en høyreorientert ideologi som setter likhetstegn mellom hinduisme og indisk identitet.

India har tradisjonelt vært et sekulært land. Det vil si at stat og religion har vært skilt. Hindunasjonalister ønsker at India skal være et hinduistisk land.

Bevegelsen vokste frem på 1920-tallet. Siden 1990-tallet har den vokst i popularitet og er nå en viktig kraft i samfunnet.

Kritikere anklager hindunasjonalister for å undertrykke og angripe muslimer, innskrenke ytringsfriheten og undergrave Indias demokrati.

