Den brasilianske presidenten har ennå ikke gratulert USAs nyvalgte leder, Joe Biden, med seieren. I likhet med andre Trump-venner vil Bolsonaro vente på det rettslige etterspillet etter det amerikanske valget.

Knapt noen internasjonal toppleder har vært en mer begeistret støttespiller for Donald Trump enn Jair Bolsonaro. Og han har ikke lagt noe skjul på hvem han heiet på under det amerikanske presidentvalget.

– Jeg håper, med Guds vilje, å kunne være til stede under innsettelsen av president Trump, sa Bolsonaro i en erklæring i forrige måned.

Det siste møtet mellom Trump og Bolsonaro – i Florida i mars i år. Foto: JIM WATSON / AFP

Katastrofe for Bolsonaro?

Den fremtredende Brasil-eksperten Oliver Stuenkel mener at et valgnederlag for Trump er en katastrofe for Bolsonaro. I en artikkel i Americas Quarterly skriver han:

«Aldri i historien har en brasiliansk leder gjort likheten med- og vennskapet til en USA-president til et så viktig element i sin politikk.»

Stuenkel mener at støtten fra Trump har vært en forutsetning for Bolsonaros omstridte miljøpolitikk i Amazonas. Og han viser til at Joe Biden har tatt til orde for en langt mer kritisk holdning til denne politikken:

«Krav fra europeerne om å bekjempe avskogingen av Amazonas er én ting», skriver han.

«Men en amerikansk-europeisk allianse med trusler om å isolere Brasil økonomisk for sin manglende evne til å beskytte verdens største tropiske regnskog er noe ganske annet», skriver Stuenkel videre. Han er professor ved den kjente Getulio Vargas-stiftelsen i São Paulo.

Også i år har regnskogen i Amazonas vært herjet av voldsomme branner. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

En mer moderat president?

Jair Bolsonaro holder fast ved sin støtte til Donald Trump. Og han holder tett kontakt med sin utenriksminister for å følge utviklingen i USA. Men i det politiske apparatet rundt ham pågår det nå intense diskusjoner om kursen fremover, rapporterer Brasils største mediehus Globo.

Ifølge avisen O Globo mener rådgivere av presidenten at han vil gjøre klokt i å føre en mer moderat politikk. Enkelte mener han bør kvitte seg med sterkt ideologiske høyrepopulister som utenriksminister Ernesto Araújo og miljøminister Ricardo Salles.

Araújo hadde lite utenrikspolitisk erfaring da han fikk jobben. Han vakte oppsikt med uttalelser som «kampen mot klimaendringer er et internasjonalt komplott fra kultur-marxister». Men tross hard kritikk har både han og miljøministeren blitt værende i jobben – trolig fordi de er populære blant Bolsonaros kjernevelgere.

Enorme utfordringer

Brasils utenriksminister Ernesto Araújo. Blir han sittende etter Trumps fall? Foto: HANDOUT / Reuters

Ved nyttår er Jair Bolsonaro midtveis i sin fireårsperiode som Brasils president. De to årene har vært en politisk berg-og-dal-bane av de sjeldne. Hans popularitet falt bratt kort tid etter innsettelsen, og den nådde en bunn i vår. Da fikk han voldsom kritikk for sin håndtering av koronapandemien.

Men myndighetenes utbetaling av økonomisk nødhjelp til mer enn 60 millioner brasilianere snudde trenden. Rundt halvparten av velgerne sier nå at de er fornøyd med Bolsonaro som president.

Men utfordringene er enorme. Brasil er blant de landene i verden som er hardest rammet av pandemien. Selv om tallene nå synker, vil de økonomiske problemene prege landet i lang tid fremover.

Og mens spekulasjonene går om følgene av USA-valget står Brasil foran sitt eget valg søndag. Det er riktignok et lokalvalg, men det er en viktig test på hvordan brasilianerne ser på sin president.