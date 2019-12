Ved tidligere valg har BBCs valgdagsmålinger vært veldig nær hva som ble valgresultatet.

Det konservative partiet ligger an til å få 368 seter i parlamentet, mens Labour får 191 seter.

Valgdagsmålingen viser at:

De konservative får 368 seter (+ 50 seter)

Arbeiderpartiet får 191 seter (-71 seter)

Det skotske nasjonalistpartiet SNP får 55 seter (+ 20 seter)

Liberaldemokratene får 13 seter (+1 sete)

Det walisiske nasjonalistpartiet Plaid Cymru får 3 seter (-1 sete)

De grønne får 1 sete (ingen endring)

Brexit-partiet får 0 sete (ingen endring)

Andre partier, inkludert nordirske-partier får 19 seter

Hvis det endelige valgresultatet ender som valgdagsmålingen, betyr det et historisk godt valg for Boris Johnson og Det konservative. Resultatet er langt bedre enn brakvalget til Margaret Thatcher i 1987, hvor partiet da gikk frem 30 seter i ett valg.

Samtidig viser målingen at det ligger an til et katastrofevalg for Labour og partileder Jeremy Corbyn.

I Skottland har Det skotske nasjonalistpartiet gjort nesten rent bord og feid unna både Labour og De konservative erobret 55 av 59 seter.

Valglokalene stengte klokken 22 britisk tid, klokken 2300 norsk tid. Opptellingen starter umiddelbart etter stengetid. De første resultatene er ventet offentliggjort etter rundt en time.

Det er likevel først grytidlig fredag morgen, mellom klokken 4 og 6, man kan sikker på hvordan resultatet endelig vil bli.

Flertallet går ved 326

Valgdagsmålingen viser et mulig flertall på 86 mandater til Johnson og tory'ene.

Den magiske tallet for å sikre seg flertall går formelt ved 326 mandater.

Til sammen er det 650 mandater å fordele, fra like mange valgkretser. Kandidaten som får flest stemmer i den enkelte valgkrets, vinner kretsen og får plassen i parlamentet.

Valgkretsene i Storbritannia er fordelt slik:

England: 533 valgkretser

Skottland: 59 valgkretser

Wales: 40 valgkretser

Nord-Irland: 18 valgkretser

Flertallsgrensen er i realiteten rundt 320 mandater.

De fire som velges til ledere av parlamentet har tradisjon for å avstå fra å stemme. I tillegg pleier det irske republikanske partiet Sinn Fein å vinne flere valgkretser i Nord-Irland, men sender av prinsipp aldri sine parlamentsmedlemmer til London fordi de ikke anerkjenner det britiske styret i Nord-Irland.

De konservative stilte kandidater i 635 av valgkretsene, Labour i 631 og Liberaldemokratene i 611 valgkretser. I tillegg stilte 227 kandidater som uavhengige.

Gjennomsnittlig har hver valgkrets cirka 70.000 velgere, men dette varierer, fra rundt 22.000 i den minste kretsen til over 111.000 i den største.

Fakta om valgsystemet i Storbritannia Ekspandér faktaboks Det er 650 valgkretser, som hver velger én representant til Underhuset. I gjennomsnitt er det rundt 70.000 stemmeberettigede i hver valgkrets. Ytre Hebridene er minst (snaut 22.000 ved forrige valg), mens Isle of Wight er størst (drøyt 110.000).

Kandidaten med flest stemmer vinner kretsen, et prinsipp britene kaller «First Past The Post». Systemet favoriserer de to store partiene: De konservative og Labour.

Partier som har fått millioner av stemmer, kan ende med få eller ingen plasser. Omvendt kan partier med relativt få stemmer, men som er geografisk konsentrert, få mange seter i Underhuset.

Ved valget i 2017 fikk innvandringskritiske UKIP 594.000 stemmer, men ingen mandater. De Grønne fikk 525.000 stemmer, men bare ett enkelt sete. De skotske nasjonalistene i SNP fikk på sin side 35 mandater for sin 978.000 stemmer.

Det er mulig å få flertall i Parlamentet med færre enn halvparten av mandatene. Det skyldes at Sinn Féin stiller til valg, men nekter å møte i Underhuset fordi de ikke anerkjenner den britiske styret.

Det er drøyt 47 millioner registrerte velgere. I ukene etter at valget ble skrevet ut, har over halvannen million registrert seg som velgere.

Stemmerettsalderen er 18 år. Statsborgere fra Irland og samveldelandene kan stemme hvis de oppfyller visse betingelser. Kilde: NTB

På begge sider har det vært taktisk samarbeid.

Brexit-partiet har latt være å stille flere kretser for ikke å ødelegge vinnermulighetene for De konservative, i håp om at Storbritannia skal komme seg ut av EU.

Samtidig har Liberaldemokratene samarbeidet med De Grønne og walisiske Plaid Cymru, med mål om at EU-vennlige kandidater skulle stemmes frem. Labour og SNP avsto fra samarbeidet.

Velgerne har vært usikre

Mange velgere har opplyst at de har vært svært usikre på hva de skulle stemme.

Selv om det har vært diskutert «vanlige» valgsaker som helsepolitikk, kriminalitetspolitikk, kvaliteten på offentlige tjenester, har den store saken likevel vært Brexit.

Valgresultatet vil trolig avgjøre om Storbritannia går ut av EU 31. januar som er datoen som nå gjelder eller om det blir en fjerde utsettelse. Det siste vil trolig medføre enda en forhandlingsrunde med EU og en ny folkeavstemning, slik som Labour har lovet og som flere partier støtter.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks Storbritannia skulle etter planen ha forlatt EU 29. mars 2019.

Datoen er forskjøvet tre ganger og er foreløpig satt til 31. januar. Britene kan gå ut én måned tidligere dersom Parlamentet godkjenner den foreliggende utmeldingsavtalen.

Statsminister Boris Johnson og EU forhandlet fram en revidert utmeldingsavtale som var klar 17. oktober.

Underhuset i Parlamentet vedtok 19. oktober å utsette avstemningen om avtalen til de nødvendige lovendringene var vedtatt. Dermed måtte en motvillig Johnson be EU om mer tid, og den tredje og foreløpig siste utsettelsen var et faktum.

29. oktober vedtok Underhuset å skrive ut nyvalg 12. desember, der brexit er en av hovedsakene. (Kilde: NTB)

Eksperter har på forhånd ment at det kommer til å gå et skille mellom generasjoner og geografi.

Eldre, hvite arbeiderpartivelgere, som i folkeavstemningen i 2016 stemte ja til å gå ut av EU, har i meningsmålinger signalisert at de vil gå for statsminister Boris Johnson, fordi han står så sterkt på Brexit.

Yngre og utdannede har sett ut til å gå motsatt vei, mot Labour eller Liberaldemokratene.

Sammen med Det skotske nasjonalistpartiet har Liberaldemokratene satset på at de vil tjene på sin konsistente motstand mot EU-utmeldingen.

Skillet går også mellom nord og sør i England. I Skottland er det fortsatt en overvekt av velgere som ønsker å forbli i EU, det samme i Nord-Irland.

Hør podkasten Krig og Fred: Er det over for STORbritannia?

Har vært køer

På forhånd var det fryktet lav oppslutning om valget, selv om det har blitt kalt det viktigste valget på flere tiår

12. desember regnes som et svært dårlig tidspunkt, både fordi juleavslutninger og juleforberedelser krever sitt, men ikke minst fordi det pleier å være både vått og kaldt på dette tidspunktet av året.

Men flere steder ble det meldt om lange køer utenfor valglokalene. Vel halvannen millioner velgere registrerte seg før valget, og det ble rapportert om mange unge velgere som avla stemme i dag.

