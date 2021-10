Smilende kandidater kledd i den tradisjonelle, lange hvite kjortelen pryder plakatene i gatene i Qatars byer.

På arrangementer bruker de glorete valgsedler, varme drikker og mat brukes som lokkemat til velgere.

I dag er det er valg i det lille arabiske landet Qatar. 284 håpefulle kandidatene kniver om 30 plasser i landets Shura-råd. Valget er det første nasjonale valget i Qatar noensinne. Men det er først og fremst symbolsk.

– Selv om valget er et lite skritt mot mer demokrati, er det ikke noe vendepunkt for Qatar.

Det sier observatører AFP har snakket med.

Saeed al-Burshaid (t.v.) er en av de 284 kandidatene som har fått lov til å stille til det første valget i Qatar. Han kjemper om en plass i emirens råd. Foto: Karim Jaafar / AFP Foto: Karim Jaafar / AFP

Fotball-valget

Qatar er et absolutt monarki. Det betyr at det er kongefamilien som sitter med all makt. Det har de gjort siden slutten av 1800-tallet.

I sommer godkjente emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani en ny valglov.

Den innebar at landets statsborgere skal velge 30 av de til sammen 45 representantene i det såkalte Shura-rådet. Både menn og kvinner kan stemme.

Qatar har ikke noe parlament. Rådet er ikke mer enn en rådgivende forsamling. 15 av medlemmene utnevner dessuten emiren på egen hånd.

Observatører mener valget skjer nå fordi verdens øyne er rettet mot Qatar og neste års fotball-VM.

Egentlig skulle valget ha skjedd i 2007.

Qatars herskende leder emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (t.v.) skal snart arrangere fotball-VM. I den forbindelse holder landet sitt første valg noensinne. Bildet er fra 2019, da han snakket fotball med sin motpart i Kuwait, nå avdøde Emir Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah. Foto: AFP

Politiske partier forbudt

Andreas Krieg, administrerende direktør i den engelske tenketanken MENA analytica, mener ambisjonen i Qatar ikke er å skape et konstitusjonelt monarki.

– Men heller å øke deltakelsen i samfunnet. Å kalle det demokrati blir feil, mener Krieg.

Shuraen har anledning til å foreslå lover, godkjenne budsjetter og avskjedige ministre. Emiren har likevel alltid vetorett.

Til tross arrangementer og pyntede gater, kan man ikke si at det pågår en valgkamp.

28 kvinner har fått tillatelse til å stille til valg i Qatar. Leena Nasser al-Dafa er en av dem. Foto: AFP Foto: AFP

Politiske partier i landet er forbudt, og et regjeringsskifte er umulig.

Kandidatene har dukket opp på statlig TV. Konfronterende, politiske debatter, som er vanlige i andre land, har likevel uteblitt.

Av de 284 kandidatene som stiller til valg, er kun 28 av dem kvinner, ifølge AFP.

Alle disse kandidatene har blitt forhåndsgodkjent av innenriksdepartementet. De stiller en rekke krav, om alder og personlighet.

Investeringer i utlandet og en en aktiv utenrikspolitikk på mange felt, har gjort at Qtar har vokst kraftig som stat de siste tiårene. Hovedstaden Doha har arrangert en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Nå står fotball-VM for tur. Doha har vært vertsby for en rekke store sportsarrangementer gjennom de siste årene. Bildet er fra sykkelløpet Tour of Qatar i 2016. Store hoteller pryder skylinen i Qatars hovedstad Doha i 2019. Qatar har markedsført disse som juvelene i sin fotball-VM-krone, ifølge AFP. Arbeidere jobber med byggingen av fotballstadionet Ras Aby Aboud i oktober 2018. I bakgrunnen stikker Dohas skyline til værs.

Undertrykket majoritet

Av de 2,5 millioner innbyggerne i Qatar er omtrent 90 prosent utlendinger og fremmedarbeidere. De har ikke stemmerett.

Denne majoriteten har også få rettigheter og ofte svært utsatte arbeidsforhold.

De har fått særlig oppmerksomhet de siste årene på grunn av fotball-VM. Landet har bygget byen Lusail fra grunnen siden 2009. Det har kostet mange menneskeliv.

Fakta om Qatar Ekspandér faktaboks Qatar er et monarki i Midtøsten (Persiabukta).

Landet grenser til Saudi-Arabia i vest, og landet har maritime grenser også mot Bahrain, De forente arabiske emirater og Iran.

Befolkningen på rundt 2,6 millioner innbyggere er kulturelt sammensatt, med tallmessig dominans av gjestearbeidere fra flere land; den opprinnelige qatarske befolkningen er i klart mindretall.

Hovedstaden er Doha (2,4 millioner innbyggere)

Offisielt språk er arabisk.

Med store inntekter fra utvinning av olje og gass har Qatar innført en velferdsstat og investert i utlandet. Kilde: Store Norske Leksikon.

Over 15.000 migrantarbeidere har mistet livet i løpet av forrige tiår, ifølge en rapport fra Amnesty International. Britiske The Guardian meldte i februar at tallet var minst 6500.

På grunn av dette har den ofte vært snakk om boikott og andre aksjoner internasjonalt.

Norges Fotballforbund vurderte i vår å boikotte VM, men svaret ble til slutt nei.

Siden det i 2010 ble kjent at Qatar skulle arrangere fotball-VM, har landet bygget fotballstadioner fra grunnen. Bildet er fra byggingen av Lusail Stadion i 2019. Det siste tiåret har forberedelsene til fotball-VM krevd tusenvis av menneskeliv. Foto: Hassan Ammar / AP Foto: Hassan Ammar / AP

Statsborgere uten stemmerett

Emir Al Thani er populær i landet. Enorme inntekter fra utvinning av olje og gass har faktisk ført til at Qatar har innført en velferdsstat. Den kommer hovedsakelig minoriteten med statsborgere til gode.

Likevel er det mange som er kritiske til jomfruvalgets valgprosess. Også mange statsborgere er ekskludert fra å stemme.

Stemmerett gis kun til etterkommere av de var borgere i Qatar i 1930. Statsborgerskap går i arv, men kun fra farssiden. Hvis en qatarsk kvinne gifter seg noen en med et annet statsborgerskap, regnes hennes barn ikke som statsborgere i Qatar.

En av valgets få kvinnelige kandidater, Leena al-Dafa, går til valg på å endre dette.

Leena al-Dafa er en av få kvinner som stiller til Qatars første nasjonale valg. Hun går til valg på å fremme kvinners rettigheter i samfunnet. Foto: AFP Foto: AFP

Regelen om stemmerett har også ført til en opphetet debatt på nettet.

– Denne regelen skaper et skille i samfunnet vårt. Vi som er unge, hadde håpet at dette skillet ikke lenger eksisterte, sier en velger.

Fordi dette temaet er høyst sensitivt, vil han ikke stå fram med navn. Få tør å heve stemmen.