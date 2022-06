Valg i Frankrike: Men folk gidder ikke stemme

Over to måneder etter første runde av presidentvalget i Frankrike, går franskmenn fremdeles til valgurnene.

I morgen avholdes andre runde i parlamentsvalget.

– Presidenten er avhengig av å få et styringsdyktig flertall for å få gjennomført sin politikk, sier Kjerstin Aukrust til NRK.

Aukrust er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

Selv om valget avgjør hvor mye makt presidenten får, deltok under halvparten av den stemmeberettigede befolkningen i første runde. 52,49 prosent unnlot å stemme, ifølge France 24.

Aukrust forteller at det ikke er uvanlig med lav valgdeltakelse i Frankrike.

– Det er en tendens man har sett i Frankrike over tid, hvor deltakelsen har gått ned nesten hvert år, sier Aukrust.

En kvinne avgir stemme i et valglokale med et bilde av den franske presidenten, Emmanuel Macron, i bakgrunnen. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Macron fraværende

En av årsakene til den lave valgdeltakelsen er manglende tillit til politikere, forteller Aukrust.

– Man kan snakke om en demokratisk krise i Frankrike. Det er en stor skepsis mot politikereliten. Folk flest har ikke tillit til politikerne.

Parlamentsvalget har ikke fått mye oppmerksomhet i år. Partiene har ikke vært like aktive i valgkampen som de er i presidentvalg.

– Folk har knapt merket at det er parlamentsvalg, sier Aukrust.

Spesielt presidenten, Emmanuel Macron, har vært fraværende.

Han har tilbrakt mye tid i utlandet etter han ble gjenvalgt som president i april.

Emmanuel Macron har tilbrakt mye av den siste tiden i utlandet. Denne uken besøkte han Ukraina. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Senest denne uken var han i Kyiv på besøk hos den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj.

Første valgomgang ble avholdt 12. juni. Den sentrumsorienterte alliansen til Macron, Ensemble! mottok 25,8 prosent av stemmene.

Mens alliansen på venstresiden, Nupes, fikk 25,7 prosent.

Vanskelig for ytterpartiene

Både presidentvalgene og parlamentsvalgene i Frankrike er det som kalles flertallsvalg i énmannskretser over to valgrunder.

Parlamentsvalg i Frankrike Ekspandér faktaboks I hvert distrikt foregår valget i to runder med én ukes mellomrom.

Kandidater med over 12,5 prosent av stemmene går videre til andre valgomgang.

Dette betyr at de som har stemt på en kandidat som ikke gikk videre fra første valgomgang må stemme på en annen kandidat i andre valgomgang. Derfor lønner det seg med valgallianser.

En kandidat slipper ny runde hvis vedkommende får mer enn 50 prosent av stemmene i første valgomgang. Det skjer sjelden, de fleste må gjennom to runder. Kilde: France 24

To valgrunder betyr at resultatet av valget ikke representerer viljen til folket i like stor grad som for eksempel i Norge. Partier uten brede valgallianser taper.

Marine Le Pen fra ytre høyre-partiet Nasjonal Samling, mottok 41,45 prosent av stemmene i andre valgomgang.

Likevel ventes det ikke at hennes parti kommer til å motta tilsvarende med representanter i parlamentsvalget.

– Ved forrige valg i 2017 fikk Le Pen 35 prosent av stemmene i presidentvalget, men ender opp med 8 representanter av 577 i parlamentsvalget, sier Aukrust.

Jean Luc Mélenchon er den mest populære partilederen på venstresiden i Frankrike. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Venstresiden stiller til parlamentsvalget med en sterk allianse. Noe som for bare to måneder siden var utenkelig.

– Det er ganske revolusjonerende, sier Aukrust om alliansen Nupes.

Venstresiden kan komme til å vinne 150 til 200 seter i parlamentet, ifølge BBC.

Til tross for at ved presidentvalget i april var det ingen fra venstresiden som kom seg videre til andre valgrunde.

– Dette valgsystemet gjør at man er nødt til å danne allianser hvis man skal ha noen sjanse til å få et stort antall representanter i nasjonalforsamlingen. Det har man skjønt på venstresida i år, sier Aukrust.