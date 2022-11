Rasmussen lanserte et nytt politisk parti så sent som i april i år.

Moderaterne posisjonerer seg i sentrum av dansk politikk. De har ikke villet peke på en statsministerkandidat fra en av de to blokkene.

I stedet gikk de til valg på et bredt samarbeid i sentrum.

Det ser ut til å ha falt i smak hos velgerne. Ifølge prognosene kan Moderaterne bli tredje største parti på Folketinget.

Det er usikkert om blå eller rød blokk kommer til å få de 90 mandatene de trenger for å ha flertall. Men med 100 prosent at stemmene talt opp, ser det ut til at Fredriksen kan få flertall.

Hun har likevel signalisert at hun ønsker å danne regjering over midten.

Dermed kan Rasmussen bli viktig i forhandlingene om regjeringsdannelse.

Har Moderaternes gjennombrudd satt dansk politikk på hodet? Bildet viser en av partiets plakater fra valgkampen. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Kommer til å kunne merke forskjellen

Jubelen sto i taket under partilederens tale på valgvaken.

– Vi har klart å skape et parti som ikke er mot noen eller noe, men som er for noe, sier Rasmussen til sine partifeller.

– Hvis prognosene holder sånn omtrent, så kommer dette nye, lille partiet Moderaterne i Folketinget på en måte hvor man kommer til å merke forskjell.

Rasmussen sier det er behov for en ny måte å jobbe på, og tid for endring.

– Vi skal ikke fokusere på å flytte et sandkorn, når spaden først er oppfunnet og man kan flytte en hel spadefull på en gang.

Lars Løkke Rasmussen gikk til valg på å få en bred regjering i sentrum av dansk politikk. Foto: Terje Haugnes / NRK

«Comeback kid»

Norden-kjenner Hilde Sandvik er overrasket over denne utviklingen.

– Det er jo ekstremt fascinerende at denne mannen kan være en sånn «comeback kid». Han var en mann og politiker som var omgitt av skandaler i ti år.

– Dette er jo en mann som har overlevd det utrulige som politiker, og nå klarer han altså dette kunststykket med å bli kongemaker.

Hilde Sandvik er programleder i Norsken, Svensken og Dansken. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil samarbeide begge veier

Etter at valgdagsmålingene hadde blitt publisert, sa partisekretær i Moderaterne, Anders Schiermer, til NRK at de skulle holde hodet kaldt frem til det endelige resultatet foreligger.

Partiet har ennå ikke sagt hvilken statsministerkandidat de vil peke på. Dette ville Schiermer heller ikke presisere.

– Det er ikke sagt noe om hvilke konkrete partier det handler om, men vi vil gjerne ha et bredt samarbeid.

– Både rødt og blått, eller må dere velge?

– Vi har gått til valg på, i valgkampen, at det både er rødt og blått som blir samlet på midten.