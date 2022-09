Valg i Brasil: 33 millioner på sultegrensen

– Lønna er mye lavere enn det vi trenger for å leve, sier Silvia Barbosa fortvilet.

Hun handler mat på det hun sier er byens billigste supermarked. Likevel er det ikke mye hun har råd til å legge i handlekurven.

Silva Barbosa bor i Salvador i nordøst-Brasil, landets fattigste region. Hun er helt avhengig av «Auxilio Brasil», Brasil-hjelpen. Det er en månedlig utbetaling fra regjeringen på drøyt 1200 kroner.

– Bolsonaro har aldri tidligere vist interesse for oss fattige, mener Silvia Barbosa. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Brasil-hjelpen er en flaggsak for president Jair Bolsonaro i kampanjen for å bli gjenvalgt ved valget neste søndag.

For nå trenger han stemmene fra landets fattige mer enn noensinne.

Har mistet støtte

Da Jair Bolsonaro ble valgt til president i Brasil for fire år siden hadde han støtte fra drøyt 55 prosent av velgerne.

I dag viser meningsmålingene en oppslutning på 33–35 prosent. Det er i hovedsak den moderate høyresiden som har vendt presidenten ryggen.

I denne situasjonen har han satset mye på å få stemmer fra landets fattige. Hans regjering har presset statsfinansene til det ytterste for å kunne gi sosialhjelp til 20 millioner familier. Men mottakelsen har vært lunken:

President Jair Bolsonaro på et valgmøte i delstaten Minas Gerais siste fredag. Foto: CRISTIANE MATTOS / Reuters

– Vi fattige stoler ikke på Bolsonaro, sier Silvia Barbosa.

– Han har aldri tidligere vist interesse for oss. Han gir penger til oss nå. Men jeg er sikker på at det vil ta slutt hvis han blir gjenvalgt, sier hun til NRK.

På sultegrensen

Den sosiale situasjonen i Brasil er dramatisk etter år med koronapandemi, høy arbeidsledighet og kraftig prisstigning.

En undersøkelse fra nettverket Penssan viser at 33,1 millioner brasilianere nå lever på sultegrensen. Det er 14 millioner flere enn for to år siden.

De månedlige utbetalingene fra Brasil-hjelpen er altså høyst nødvendige. Men ifølge meningsmålingene har de brakt lite fremgang for Bolsonaro.

Lula da Silva viser at han går for sin tredje periode som Brasils president. Foto: Marcelo Chello / AP

I det fattige nordøst ligger han langt bak sin sterkeste konkurrent, Lula da Silva. I dette området bor drøyt 50 millioner av Brasils 215 millioner innbyggere.

Hele 62 prosent støtter den tidligere presidenten. Bolsonaro får bare 20 prosent i nordøst, ifølge en undersøkelse fra instituttet Datafolha.

Lula er favoritt

Den siste landsomfattende målingen fra Datafolha viser faktisk at Lula kan avgjøre valget allerede i første valgomgang neste søndag.

Det som avgjør dette er de såkalte «votos validos», de gyldige stemmene. Det vil si det totale stemmetallet med fratrekk av blanke og ugyldige stemmer.

For å vinne må kandidaten har minst 50 prosent av disse stemmene. Lula ligger nettopp der på denne målingen.

– Bolsonaro er en president for de rike, ikke for fattige mennesker.

Det sier tobarnsmoren Joselita Battista. NRK møter henne i Fazenda Independencia, et fattig område i utkanten av nordøst-Brasils største by Salvador.

Roselita Battistas tomme kjøleskap - et symbol på et Brasil i dyp krise. Foto: Arnt Stefansen, NRK

– Presidenten gjør disse utbetalingene for å bli gjenvalgt, for å hindre at venstresiden vinner. Dette er å lure mennesker som trenger hjelp, sier Roselita Battista.

– Ved forrige valg stemte jeg på Bolsonaro. Denne gangen stemmer jeg på Lula, fastslår hun.