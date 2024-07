Vallokala stengde klokka 23 norsk tid. Fleire millionar britar har torsdag hatt høve til å stemme på kven dei vil skal bli landet sin nye statsminister.

Resultatet er framleis eit stort nederlag for Det konservative partiet, eller Toryane, men eit mindre tap enn meiningsmålinga torsdag morgon.

– 131 på dei konservative er rekordlågt. Så lågt har dei aldri hatt før, seier Trine Andersen, redaktør i Britiskpolitikk.no.

Sitjande statsminister Rishi Sunak og kona Akshata Murty leverte sine stemmer i Northallerton. Foto: Temilade Adelaja / Reuters

Dersom talet stemmer, vil Labour-leiar Keir Starmer bli statsminister med nesten like stort fleirtal som Tony Blair i 1997.

Meiningsmålinga utført av YouGov torsdag morgon spådde at han ville få det største fleirtalet Labour har hatt nokosinne.

– Det er likevel det vi kallar eit landslide, seier Erik Nustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, til NRK.

Valdagsmålinga er levert av Ipsos for BBC, ITV og Sky News.

Har vore nøyaktig i tidlegare val

Liberaldemokratane får fleire stemmer i valdagsmålinga enn det morgonens meiningsmåling spådde, altså 61 sete.

Reform UK med Brexit-kapteinen Nigel Farage i spissen, er det spådd får 13 sete.

Dersom alt går etter planen i Storbritannia, vil det endelege resultatet vere klart i løpet av morgontimane.

Leiaren for Reform UK, Nigel Farage, ligg an til å vinne representantskapet for Clacton-on-Sea, ifølge tidlege meiningsmålingar. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Nustad seier denne første målinga i britisk politikk har vore pålitelege ved tidlegare val.

– Eg har vore her kvart einaste val sidan 1997 og desse valdagsmålingane har nesten på prikken vore like det resultatet vi får.

– Vi kan kanskje få nokre små marginale endringar, spesielt hos dei mindre partia, men dei store partia har stemt godt dei siste vala.

– Det største valet i ein generasjon

Arrangøren for valvaken der NRK er til stades i London, Ed Saper, seier dette kjem til å vere «det største valet i ein generasjon».

– Barna mine er 11 år gamle. Dei har aldri kjent til noko anna enn ei Tory-regjering. Så for dei kjem endringa til å vere like stor som i 1997 då Labour sist hadde makta.

– Vi veit allereie ganske sikkert kven som kjem til å vinne, men kor stort blir tapet for Toryane? Kjem Liberaldemokratane til å hamne på andreplass? Det er spennande.

Saper er medlem av ikkje eitt, ikkje to, men fire politiske parti. På spørsmål om kvifor, svarar han:

– Dersom du er medlem, er du involvert. Folk trur at dei ikkje kan påverke politikk, men dersom du er i partiet kan du stemme på leiarar, på mange forskjellige posisjonar, og du kan påverke ting.

– Dersom du er som meg og vil at alle skal få tilbake vitet og gjere fornuftige ting, er den beste staden å gjere det frå innsida av partiet.

– Har ikkje trua på nokre av dei

Sidan britiske medium ikkje får skrive om nokon av valkampanjane denne dagen, har mange av dei lagt ut bilete av søte dyr ved vallokala i staden.

Ein veljar som NRK møter ved eitt av lokala, har kome innom på tur med hunden sin.

– Eg synest det har vore ein ganske skiten kampanje frå nokre av partia, seier han.

– Det har vore ein desperasjon i Det konservative partiet som har gjort at dei har loge eller benda sanninga, vil eg seie.

Ei eldre kvinne som også er til stades, fortel at valet i år har vore «latterleg vanskeleg».

– Eg har ikkje trua på nokre av dei, er eg redd, seier ho til NRK, og vil halde hemmeleg kven ho har stemt på.

– Så vidt eg forstår seier politikarar det du vil høyre, men følger det ikkje opp. Ingen av dei er veldig gode, så mi stemme er ei motstemme.

Denne veljaren, som mange andre, har mista trua på alle politikarane som er med i valkampen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Eit stort epokeskifte

Øivind Bratberg, førstelektor ved Institutt for statsvitskap på Universitetet i Oslo, meiner dagens val er det merkelegaste som har blitt halde på lenge.

– Ein går ut ifrå at det blir et stort epokeskifte, og samtidig er det ein veldig ro og nærast keisam stemning rundt det heile, seier han til NRK

Statsvitar Øivind Bratberg har skrive bok om britiske statsministrar gjennom historia. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Summen er etter alt å døme eit gedigent fleirtal for eit parti og ei påtroppande regjering som har ein veldig forsiktig plan.

Mange meiner dette valet handlar meir om partiet som er på veg ut, seier Bratberg vidare.

– Ein har fått nok av den konservative regjeringa i løpet av 14 år, med ei samling av tiltak og forslag dei ikkje har lukkast med å gjennomføre.

– Dei har bygd opp så mykje mistillit over tid, at det no har kome til vegs ende.

Kritiske til posten etter brevstemmetrøbbel

Fleire britiske medium har meldt dei siste dagane at oppteljinga kan bli prega av store forseinkingar i brevstemmene.

76 område i England har meldt inn utfordringar med brevstemmer, 12 i Skottland og eitt i Wales, ifølge The Telegraph. Foto: Toby Melville / Reuters

Fleire tusen britar hevdar at dei ikkje fekk stemmesetlane i posten innan fristen gjekk ut.

Torsdag skriv The Telegraph at den britiske posten har henta inn ekstra tilsette for å jobbe valnatta for å sørge for at alle brevstemmene er henta inn innan 23 norsk tid.

Dersom dei ikkje klarar det, betyr det at nokre stemmer ikkje kjem til å bli talde.

Årsakene til dette er fleire, ifølge avisa.

Den nemner at lokalstyresmakter har for kort tid på seg til å prosessere søknader om brevstemming, problem med printerar og med posten sine leveransar.

Mange i Storbritannia følger ikkje med på nyheitene, og er leie av politikarane sine. Høyr podkasten frå Urix: