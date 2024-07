Rundt klokka 6 norsk tid fredag morgon var det klart: Labour-partiet hadde fått fleirtal i Parlamentet og sikra seg ein historisk siger i det britiske valet.

I 7.30-tida visar tal frå BBC at Labour har vunne 397 sete. Medan De konservative, Toryene, berre har fått 104 mandat. Det er ein knusande nedgang på 230 frå førre val i 2019.

Toryene har til dømes mista alle sine parlamentsmedlemar i Wales.

For å få fleirtal må eit parti vinne 326 seter. Framleis skal 45 setar bli avgjort.

Dette er britenes nye statsminister Keir Starmer Født 2. september 1962 i London.

Partileder for Labour siden 4. april 2020, da han tok over etter Jeremy Corbyn, som sto betydelig lenger til venstre.

Utdannet jurist ved universitetene i Leeds og Oxford.

Leder for påtalemyndigheten i England og Wales fra 2008 til 2013.

Ble slått til ridder av dronning Elizabeth i 2013

Har sittet i Underhuset siden 2015, da han ble valgt inn fra et valgdistrikt nord i London

Er siden 2007 gift med Victoria Starmer. De har to barn i tenårene, en gutt og en jente.

Dermed er 14 år med konservativt styre i Storbritannia over.

Like før klokka 6 erkjente statsminister og Tory-leder Rishi Sunak at dei har tapt valet. Han gratulerer Labour-leiar Keir Starmer med sigeren. Men Sunak er framleis valt inn på Parlamentet.

Tory-leiar Rishi Sunak så på da valresultata kom inn. Foto: Temilade Adelaja / Reuters

Lovar folk ein «rettferdig sjanse»

– Vi gjorde det. Dykk dreiv valkamp for han, dykk kjempa for han, dykk stemte på han, og no er han her, sa Keir Starmer i sin sigerstale.

– Endringa startar no, understreka han til jublande tilhengarar.

Starmer vart sjølv attvalt til Parlamentet frå distriktet sitt nord i London.

Keir Starmer kyssar kona Victoria. Foto: Kin Cheung / AP

– Oppgåva vår er inga anna enn å fornye ideane som haldar landet vårt saman. Nasjonal fornying. Viss du arbeidar hardt og følger reglane så må dette landet gi deg ein rettferdig sjanse til å klare deg – det skal vi gjenopprette, lova Starmer.

Han sa at politikken må vende tilbake til å tene offentlegheita.

– Vi må vise at politikk kan vere ein god kraft. Dette er den store testen for politikk i tida vi lever i. Kampen for tillit er kampen som definerer vår tid, understreka den påtroppande statsministeren.

Farage vald inn til Parlamentet

Vallokala stengde klokka 23 norsk tid torsdag kveld.

Eit parti som har gjort eit særleg godt val, er dei liberale Liberaldemokratane. Dei har så langt fått 66 mandat, ein auke på 58 sidan 2019.

Opptalte mandat Talet angir kor mange mandat partia har fått etter oppteljinga, medan talet i parentes viser kor mange mandat partiet har tapt eller vunne samanlikna med førre val i 2019. Labour: 397 sete (+198)

De konservative: 104 sete (-230)

Liberaldemokratene: 66 sete (+58)

Det skotske nasjonalist partiet (SNP): 7 sete (-38)

Sinn Fein: 7 sete (0)

Uavhengige: 5 sete (+5)

Reform UK: 4 sete (+4)

Det demokratiske unionistpartiet (DUP): 4 (-2)

Waliske Plaid Cymru: 4 sete (+2)

Grønne: 3 sete (+2)

Sosialdemokratene og Labour-partiet (SDLP): 2 (0)

Allianse partiet: 1 sete (+1) Kilde: BBC Sist oppdatert klokka: 07:30

Det skotske nasjonalistpartiet, som verkar for skotsk sjølvstende, har på sin side gjort eit dårleg val. Førebels har dei berre fått 7 setar, ned frå 38.

Og for første gang er Reform UK-leiar og brexit-forkjempar Nigel Farage vald inn til Parlamentet – på åttande forsøk. Partiet hadde i 7.30-tida fått 4 mandat.

– Opprøret mot etablissementet er i gang, seier Farage i ein video på X.

For første gang får brexit-general Nigel Farage eit sete i Parlamentet. Foto: Jordan Pettitt / AP/NTB

Fleire millionar britar hadde torsdag høve til å stemme på kven dei vil skal bli landet sin nye statsminister.

Men ei førebels måling kan tyde på at valdeltakinga går mot den lågaste i valhistoria i etterkrigstida, ifølgje meiningsmålingsekspert og professor Sir John Curtice, skriv BBC.

Sitjande statsminister Rishi Sunak og kona Akshata Murty leverte sine stemmer i Northallerton. Foto: Temilade Adelaja / Reuters

– Det største valet i ein generasjon

NRK var til stades på valvake i London torsdag kveld. Arrangøren, Ed Saper, sa at valet kjem til å bli «det største valet i ein generasjon».

– Barna mine er 11 år gamle. Dei har aldri kjent til noko anna enn ei Tory-regjering. Så for dei kjem endringa til å vere like stor som i 1997 då Labour sist hadde makta.

Saper er medlem av ikkje eitt, ikkje to, men fire politiske parti. På spørsmål om kvifor, svarar han: – Dersom du er medlem, er du involvert. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Ein annan deltakar på valvaken seier han er «overlukkeleg» etter å ha sett foreløpige resultat.

– Eg kjente Keir då han var tenåring i Aust-Surrey, seier mannen, som seier dei var i Labour sitt lokallag saman den gongen.

– Han er ein ekstremt god mann. Han har alltid jobba svært hardt for å vere på same side som dei menneska som treng hjelp aller mest.

– Har ikkje trua på nokon av dei

Ein veljar som NRK møtte ved eitt av lokala i London torsdag, hadde med seg hunden sin.

Svært mange britar har gjort det same, då søte dyr ved vallokala er omtrent det einaste pressen i Storbritannia får dekke medan stemminga går føre seg.

– Eg synest det har vore ein ganske skiten kampanje frå nokre av partia, sa hundeeigaren.

– Det har vore ein desperasjon i Det konservative partiet som har gjort at dei har loge eller benda sanninga, vil eg seie.

Ei eldre kvinne som også var til stades, fortalde at ho opplevde dette valet som «latterleg vanskeleg».

– Eg har ikkje trua på nokon av dei, er eg redd, sa ho, og heldt hemmeleg kven ho har stemt på.

– Så vidt eg forstår seier politikarar det du vil høyre, men følger det ikkje opp. Ingen av dei er veldig gode, så mi stemme er ei motstemme.

Denne veljaren, som mange andre, har mista trua på alle politikarane som er med i valkampen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Kritiske til posten etter brevstemme-trøbbel

Fleire britiske medium har meldt dei siste dagane at oppteljinga kan bli prega av store forseinkingar i brevstemmene.

Fleire tusen britar hevdar at dei ikkje fekk stemmesetlane i posten innan fristen gjekk ut.

Torsdag skreiv The Telegraph at den britiske posten hadde henta inn ekstra tilsette for å jobbe valnatta.

Keir Starmer saman med kone Victoria utanfor eit stemmelokale i London. Foto: Claudia Greco / Reuters

Formålet skulle vere å sørge for at alle brevstemmene er henta inn innan 23 norsk tid, for å sørge for at flest mogleg stemmer blei talde.

Årsaka til utfordringane skal blant anna vere at lokalstyresmaktene har fått for kort tid på seg til å behandle søknader, og problem med posten sine leveransar.

