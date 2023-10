Då vallokala stengde laurdag kveld, viste valdagsmålinga til tvnovinsky.sk at det protestlege partiet Progressivt Slovakia låg an til å bli det største partiet med 23,5 prosent av stemmene.

Men dette endra seg under teljinga av stemmene natt til søndag. Rundt klokka 5 var 98 prosent av valdistrikta telt opp. Da hadde det populistiske partiet Smer flest stemmer med 23,5 prosent, medan Progressivt Slovakia berre hadde 16,8 prosent.

Slovakia har verkeleg har fått kjenne på konsekvensane av krigen i nabolandet Ukraina,

Det siste året har ladet slite med korneksporten, ulovleg migrasjon og høge straumprisar.

Liberalisme mot nasjonalisme

Politikken i landet er prega av ein by-land-dynamikk, der dei to partia som ligg best an på meiningsmålingane, retter seg mot to vidt ulike samfunnsgrupper.

Det progressive, unge og liberale partiet Progressive Slovakia (PS) appellerer til dei urbane, utdanna og unge i landet, og ønsker mellom anna å styrke LHBTQ- og kvinnerettar.

Leiaren, Michal Simecka, er 39 år, tidlegare journalist og visepresident i EU-parlamentet.

Michal Simecka er leiar for Progressive Slovakia (PS) og visepresident i Europaparlamentet. Foto: Radovan Stoklasa / Reuters

Partiet har ifølge Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studium ved UiO, bygd seg opp som eit seriøst parti på veldig kort tid:

– PS er liberale overfor minoritetar og er Europa-orienterte. Det er unge og urbane menneske i partiet, og fleirtalet er kvinner. Partiet har eit klart standpunkt og eit klart program, seier Sarfi.

– Dette har dei bygd opp utan å spele på nasjonalisme, legg ho til.

Laurdag morgon opna stemmelokala i Slovakia. Dei første resultata er venta å kome laurdag kveld. Foto: Darko Bandic / AP

Tidlegare statsminister

Det populistiske partiet Smer, er leia av 59 år gamle Robert Fico, som har vore statsminister tre gonger før.

Smer er bygd på sosialdemokratiske verdiar, og kombinerer sosialisme med nasjonalisme. Dei forfektar både velferd og strengare migrasjonspolitikk:

– Vi i Smer nektar å «venne oss til» ulovleg migrasjon, prisauke og fall i levestandarden til folk i Slovakia, sa Fico i ein TV-sendt debatt tysdag.

Ficos populisme appellerer særleg til konservative, folk som er hardt ramma av høge kostnadar, som er kritiske til krig og som har vore misfornøgd med den tidlegare regjeringa.

Robert Fico ønsker å bli statsminister for fjerde gang. Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Putin-venleg?

Den siste tida har det vore oppslag i vestleg presse om at Fico kan ta Slovakia i ei meir Putin-vennleg og Ukraina-fiendtleg retning, på grunn av utsegn som dette:

– Viss Smer blir ein del av regjeringa, kjem vi ikkje til å sende verken våpen eller ammunisjon til Ukraina igjen, sa Fico til AP-journalistar nyleg.

Og utsegn som dette, til nyheitsbyrået Reuters:

– Vi avviser fråsegn og posisjonar som konstaterer at den noverande konflikten mellom Russland og Ukraina, også er vår konflikt.

Saker som handlar om krigen og konsekvensane av han, viser eit tydeleg skilje mellom PS og Smer. PS har stilt seg på ei typisk vestleg-orientert line, medan Fico har gjort det klart at han vil stanse militær støtte til Ukraina viss han får makt.

Slovakia har gitt både jagarfly, militærhelikopter, rakettar, luftforsvar og ammunisjon til Ukraina, ifølge Reuters.

Robert Fico og Vladimir Putin hadde god kontakt under Ficos statsministerperiode. Biletet er frå 2016. No fryktar fleire at Fico vil føre ein Putin-venleg politikk viss han får makt. Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool / Reuters

Nasjonalistisk tankegang

Fico har kritisert sanksjonane mot Russland, og viser til følgene det har fått for Slovakia, som har slite med mellom anna høge straumprisar, melder nyheitsbyrået Reuters.

Elisabeth Bakke er forskar ved UiO, og har forska på Slovakia. Ho trur Ficos Russland-retorikk handlar mindre om at han ønsker å føre ein Putin-venleg politikk, men at Fico ønsker å prioritere si eiga befolkning økonomisk.

Bakke presiserer at sjølv om Fico ønsker å stanse våpenstøtta til Ukraina, vil han halde fram med å gi humanitær støtte.

Foto: UiO

Jokeren er utbrytarpartiet Hlas

Men verken Smer eller PS kan styre åleine. Det tredje store partiet, Hlas, er eit utbrytarparti av Smer. Men det er usikkert kven dei vil danne koalisjonsregjering med, og på nøyaktig kva politisk line dei vil legge seg på med Ukraina.

– Hlas blir truleg ein «kingmaker», seier Bakke.

– Eg trur ikkje det er mogleg å kome utanom Hlas i regjering, anten Smer eller PS blir størst.

Verken Bakke eller Sarfi ved UiO trur at landet vil sjå noko heilomvending ved eit regjeringsskifte. Fordi ingen parti er store nok til å styre åleine, må dei inngå kompromiss med andre parti.

JOKER: Partiet Hlas har hatt ein diffus politikk, og det er usikkert kven dei vil samarbeide med i regjering. Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Måtte gå av på grunn av journalistdrap

Fico har tidlegare vore statsminister, men måtte gå av etter at regjeringa hans gjekk inn i ei tillitskrise.

Krisa blei utløyst då ein tidlegare slovakisk soldat skaut og drap den 27 år gamle journalisten Jan Kuciak og kjærasten hans i 2018.

Kuciak var ein kjend journalist i Slovakia, som arbeidde med å avdekke eit nettverk som skal ha drive med korrupsjon og organisert kriminalitet. I nettverket var fleire personar i den politiske eliten i landet, i tillegg til kjende forretningsfolk.

Soldaten som tok på seg skylda for drapet på journalisten, sa at drapet var ei bestilling frå ein forretningsmann, som hevda seg uskuldig.

Drapa førte til demonstrasjonar over heile Slovakia, og Fico måtte gå av som statsminister.

