Vaksinenekt i Chicago-politiet under krimbølge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Storbyen Chicago har en politistyrke på nesten 13.000 medlemmer. Nå kan opp mot en tredel av styrken bli suspendert uten lønn.

Det er resultatet av at borgermesteren i Chicago nå krever at alle offentlige ansatte skal si om de er vaksinert, skriver BBC.

De som ikke vil oppgi vaksinestatus må la seg teste to ganger i uken, med mindre de har fått unntak av medisinske eller religiøse grunner.

– Jeg kan ikke og vil ikke la være å gjøre noe mens retorikken fra konspirasjonsteoretikere truer helsen og sikkerheten til Chicagos innbyggere og krisepersonell, sier borgermester Lori Lightfoot.

68 prosent av politifolkene hadde tirsdag oppgitt status. 82 prosent har sagt at de er vaksinert, skriver Police1.

Så langt har 21 politifolk blitt suspendert uten lønn fordi de ikke vil følge de nye reglene. Men myndighetene i byen frykter at flere tusen kan komme til å forlate politistyrken fremover.

Leder for politiets største fagforening i Chicago, John Catanzara. Foto: Ashlee Rezin / AP

Fått «munnkurv» av dommer

En av lederne i kampen mot vaksinekravet er John Catanzara. Han er leder for den største politi-fagforeningen i byen.

Han har oppfordret politifolkene til å se bort fra kravet og sammenlignet det med Nazi-Tyskland. Han sier at han er sikker på at myndighetene må gi seg.

– Det er ikke mulig for dem å klare seg med en politistyrke med under 50 prosent bemanning i mer enn en uke uten at noe skjer, sa Catanzara i forrige uke.

Forrige uke la en dommer ned forbud mot at Catanzara uttaler seg offentlig om vaksiner. Forbudet gjelder i første omgang frem til mandag 25. oktober, men myndighetene har sagt at de vil be om at «munnkurven» blir forlenget.

Forbudet har ikke brakt Catanzara til stillhet. Han har lagt ut flere videoer på fagforeningens YouTube-sider.

Krimbølge

Faren for masseflukt fra politiet skjer samtidig som Chicago er inne i en krimbølge.

Med sine 3 millioner innbyggere har Chicago så langt i år hatt 649 drap, 1642 voldtekter og nesten 3000 skyteepisoder.

Det er totalt sett en økning på 14 prosent fra i fjor. I forhold til 2019 har antall drap økt med hele 56 prosent.

Tallene viser at sammenlignet med Norge har innbyggerne i Chicago over 30 ganger så stor risiko for å bli drept.

Biden vil sparke ansatte

Chicago er ikke den eneste byen der politiet er i konflikt med myndighetene om koronavaksinering.

Også New Yorks borgermester Bill de Blasio krever nå at politifolk skal vise vaksinasjonsstatus.

71 prosent av politifolkene i New York by er nå vaksinert. I helse- og skoleetatene, der det har vært et vaksinekrav siden september, er 95 prosent vaksinert.

Torsdag sa president Joe Biden under et folkemøte at personer som jobber med krisehjelp bør sparkes om de ikke følger vaksinekrav.

Dreper flest politifolk

Ifølge New York Times' koronaoversikt har Cook County – der Chicago ligger – har nå 13 smittede per 100.000 innbyggere per dag. Det er blant de lavere tallene i USA, der enkelte fylker nå har godt over 100 smittede per 100.000 innbyggere per dag.

Av de store vestlige landene er USA nå landet med høyest dødsrate fra covid-19. De siste 14 dagene har det i USA dødd 67,75 mennesker per 1 million innbyggere, Det er en dødsrate som er 16 ganger høyere enn i Norge.

Også for politifolk er nå koronaviruset den farligste trusselen de er utsatt for.

En oversikt fra minnesiden Officer Down Memorial Page viser at de siste ti årene før pandemien døde i gjennomsnitt 166 politifolk i tjeneste hvert år.

I fjor døde hele 374 politifolk og av dem var det 245 som døde av covid-19.

Også fagforeningsleder John Catanzara kunne ha fått seg en vekker om koronatrusselen forrige tirsdag. Da døde Dean Angelo – som ledet fagforeningen fra 2014 til 2017 – av covid-19.