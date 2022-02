Flere kolonner med demonstranter, hovedsakelig vaksinemotstandere, satte seg i bevegelse onsdag.

Kolonnen fra California skal tilbakelegge 2500 kilometer før den når hovedstaden.

En annen startet i Scranton i Pennsylvania. Målet er å få med så mange demonstranter som mulig når de kjører gjennom en rekke delstater på vei mot hovedstaden Washington D.C.

– Vi er makta

En av arrangørene, Bob Bolus, eier et transportselskap dominert av redningsbiler.

Han sier at målet ikke er å lage kaos, men at det kan skje hvis kravene ikke blir innfridd.

– Politikerne skal ikke true oss, de skal ikke plage oss. Det er vi som er makta, ikke de, sier Bolus til The Guardian.

Bob Bolus som eier et transportselskap leder en av kolonnene som er på vei mot Washington D.C. Foto: Christopher Dolan / AP

Bob Bolus som leder kolonnen fra Scranton i Pennsylvania sier at de krever en slutt på vaksineplikt, bruk av munnbind og andre koronarestriksjoner.

Vaksinemotstanderne som aksjonerer med lastebiler, holder kortene tett til brystet. De vil ikke opplyse hva de skal foreta seg underveis gjennom flere delstater, skriver Newsweek.

Derfor er politiet og politikerne også usikre hvor mange støttespillere demonstrantene vil få med seg underveis når de kjører gjennom en rekke delstater på vei mot hovedstaden.

Nasjonalgarden utkommandert

I Washington D.C. er Nasjonalgarden utkommandert for å ta imot vaksinemotstanderne som er inspirert av lastebil-aksjonistene i Canada, skriver Associated Press.

Nasjonalgarden er utkommandert for å assistere politiet i å håndtere kolonner med demonstranter som er på vei mot hovedstaden. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Nasjonalgarden stiller med 50 pansrede kjøretøy og 700 soldater for å bistå politiet i hovedstaden, skriver The Guardian.

Noen av kolonnene har som mål å rekke fram til hovedstaden til tirsdag 1. mars. Da skal president Joe Biden holde den årlige talen om rikets tilstand, kalt «State of the Union».

Lokale myndigheter, politiet og Nasjonalgarden skal være forberedt på at aksjonistene kan komme til å forsøke å lage så mye kaos som mulig denne merkedagen.

Pressetalskvinne Jen Psaki sier at departementet for innenlands sikkerhet er godt forberedt.

– De tar alle forholdsregler for å sørge for at kolonnene med aktivister ikke skal hindre handel og trafikk eller forstyrre myndighetenes og politiets arbeid, sier Psaki til The Guardian.

«State of the Union» 1. mars

«State of the Union» er en tale som USAs president leverer til Kongressen én gang i året.

Talen er ikke bare en rapport om landets tilstand, men gir presidenten anledning til å legge frem sin politiske agenda og sine nasjonale prioriteringer.

Tirsdag 1. mars holder Joe Biden tale om rikets tilstand. Det er ventet protestaksjoner den dagen og Nasjonalgarden er utkommandert for å bistå politiet. Foto: Drew Angerer / AFP

Oppgaven med å rapportere om unionens tilstand følger av artikkel 2 tredje ledd i USAs grunnlov.

Deler av miljøet som preges av vaksinemotstandere er rasende på presidenten og helsemyndighetene. De mener kravet om munnbind, koronapass og vaksinering bryter med den amerikanske grunnlovens grunnverdi om individuell frihet.

Derfor ønsker de å markere seg i hovedstaden den dagen presidenten skal holde talen om rikets tilstand.

Aktivister med ulike mål

Aktivistene som er på vei mot hovedstaden representerer grupperinger med helt forskjellige krav til myndighetene.

De amerikanske demonstrantene er langt mindre homogene enn demonstrantene i Canada som har inspirert aktivister i mange land med sine aksjoner mot vaksineplikt kalt «Freedom Convoy».

De amerikanske aktivistene som kjører i retning hovedstaden, representerer ulike grupperinger.

De som kjører under banneret «Folkets kolonne» skal være dominert av mennesker på ytre høyre fløy som er opptatt av konspirasjonsteorier, skriver The Guardian.

Mange av dem er medlemmer i «Freedom Fighter Nation» som er en «konspirasjonsgruppering» på ytre høyre fløy, skriver avisen.

En annen kolonne på vei mot hovedstaden kjører under banneret «Convoy 4 Freedom».

Lastebilsjåfører blokkerte flere gater nær Kongressen i Washington onsdag. Det var en forsmak på det som kan skje når flere kolonner med aktivister ankommer hovedstaden om noen dager. Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Flere grupper skal demonstrere mot koronapass, vaksinekrav, munnbindpåbud og andre smitteverntiltak.

Andre grupperinger som er del av kolonnene som er underveis, er med for å demonstrere mot legemiddelindustrien. De hevder at den har skodd seg kraftig under pandemien og har innflytelse over politikerne.

Andre igjen er Trump-tilhengere og deltar for å demonstrere mot valgresultatet som gjorde at Joe Biden ble president for vel ett år siden. De hevder fortsatt at Trump vant valget.

Det er usikkert hvor stor oppslutning demonstrantene vil få underveis gjennom delstatene og i hovedstaden, skriver Newsweek. Politiet og Nasjonalgarden skal være forberedt på å ta imot flere titalls tusen.