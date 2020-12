Vaksinemotstandere kan bli nektet å ta bussen i Frankrike

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I regjerings utkast til ny lov står det at forebyggende tiltak mot koronasmitte, som det å ta vaksinen, kan bli et krav for at folk skal få tilgang til offentlig transport. Det kan også gjelde enkelte andre aktiviteter.

Marine Le Pen, lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal Samling, kaller lovforslaget totalitært. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Lovforslaget skal nå legges fram for parlamentet.

Opposisjonen reagerer sterkt på forslaget. Marine Le Pen, lederen for det høyreorienterte partiet Nasjonal Samling, kaller lovforslaget totalitært.

– Dette lovforslaget gjør ikke vaksiner obligatorisk, men vil hindre enhver som ikke føyer seg fra å ha et sosialt liv. Det sier Le Pen, ifølge AFP.

Partiet mener presidentens regjering legger til rette for et «helsediktatur».

Også andre partier er kritisk til lovforslaget.

Anbefaler vaksinen

Den franske presidenten Emmanuel Macron lover å ikke gjøre vaksinen obligatorisk, men er tydelig på at han anbefaler den sterkt. Her er han med på en videokonferanse 17. desember. Foto: CHARLES PLATIAU / AFP

Offentlighetsminister Amelie de Montchalin forsøkte å berolige opposisjonen. Hun avviser at regjeringa ønsker å skaffe seg ekstra makt og danne «en helsestat».

Hun sier forslaget skal diskuteres og at alt som trengs å belyses, skal fram.

President Emmanuel Macron har lovet at han ikke skal innføre obligatorisk vaksinering. Samtidig har han vært tydelig på at myndighetene sterkt anbefaler franskmenn å ta vaksinen.

Frankrike skal etter planen sette i gang vaksinering på søndag. Myndighetene har allerede møtt på utbredt motstand fra personer som er skeptiske.