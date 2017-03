Væpnet politiaksjon i Birmingham

Væpnet politi gikk i natt til aksjon på en adresse i sentrale Birmingham, nordvest for London.

Britisk politi har i morgentimene onsdag ikke bekreftet bakgrunnen for aksjonen, men kilder sier til Sky News at det er et ledd i etterforskningen av gårsdagens angrep ved parlamentet. Flere personer skal være innbrakt.

Ifølge BBC Newsnight kan bilen som ble brukt i angrepet ha vært leid fra en adresse i Birmingham, men dette er ikke bekreftet.

Bilen som ble brukt i angrepet. Foto: James West / AP

Saken oppdateres.