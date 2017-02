Det melder flere tyrkiske medier.

Gjerningsmannen er trolig pasient ved en psykiatrisk avdeling på sykehuset.

Avisen Sabbah skeriver at han holder flere gisler, blant andre en lege og flere sykepleiere. Han skal i tilleg være væpnet og true med å ta sitt eget liv.

Avisen Hurriyet meldete først at det dreide seg om en gisselsituasjon, men skriver nå at mannen har låst seg inne på et rom, og at han er bevæpnet.

Politiet er på stedet med store styrker.

