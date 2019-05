Væpnet mann har tatt gisler utenfor Toulouse

Det var like over klokka 16 at gisseltakeren gikk inn i kiosken, som ligger i forstaden Blagnac nordvest for Toulouse. Ifølge lokalavisen La Dépêche du Midi tok mannen først fem personer som gisler, men da politiet kom til stedet var det fire som ble holdt fanget. Ifølge avisens opplysninger skal alle gislene være kvinner.

Ved 1930-tiden skal en av kvinnene ha blitt sluppet fri.

Mannen har skutt mot politiet, men det er ikke meldt om skadde.

Muligens et ran

Ifølge avisen kan være snakk om et ransforsøk som ikke gikk slik gjerningsmannen hadde planlagt. Ifølge France3 har gisseltakeren på seg en motorsykkelhjelm der det er festet et go-pro-kamera.

Politiet har tatt oppstilling i en av gatene i Blagnac. Foto: LA DEPECHE DU MIDI

Flere aviser skriver at gjerningsmannen er en 17-åring som er en kjenning av politiet.

Fransk politi ser ikke på hendelsen som terrorrelatert.

Politi og opprørspoliti er på stedet og har sperret av området. Folk i Blagnac har fått beskjed om å holde seg innendørs.

Gjerningsmannen skal ha bedt om å bli kontaktet av noen han kan forhandle med. Hva han ellers krever, er ikke kjent.

Politiet ber folk holde seg unna: