Væpnede demonstranter stormet delstatsforsamling – får støtte av Trump

Et titalls demonstranter samlet seg i lobbyen i delstatsforsamlingen i Michigans hovedstad Lansing, og krevde å få slippe inn i hovedsalen.

De ble holdt tilbake av politiet, og svarte med å rope slagord om tyranni, svik og folkets rettigheter. En av dem roper «Heil Whitmer» med henvisning til guvernør Gretchen Whitmer.

Senator Dayna Polehanki var til stede, og skrev på Twitter at flere av kollegaene hennes tok på seg skuddsikre vester.

Det var flere demonstranter utenfor bygningen. En av dem hadde med seg et skilt der guvernør Whitmer fremstilles som Adolf Hitler.

En demonstrant med en plakat der guvernør Gretchen Whitmer fremstilles som Adolf Hitler. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

Andre stilte opp med sørstatsflagg og plakater med slagord som handlet om retten til å bære våpen, støtte til Donald Trump, at viruset er en bløff og at Bill Gates er ond.

Fredag kommenterte Trump opptrinnet på Twitter.

«Guvernøren i Michigan bør gi litt, og slokke brannen. Dette er veldig gode mennesker, men de er sinte. De vil ha livene sine tilbake, på en trygg måte! Møt dem, snakk med dem, inngå en avtale», skriver Trump.

Nekter å akseptere smitteverntiltak

Ifølge CNN var det mellom 400 og 700 demonstranter til stede. Flere av dem er avbildet med ulike typer automatgevær.

Ifølge AFP ble demonstrasjonen arrangert av en gruppe som kaller seg Michigan United for Liberty. De skriver på sin Facebook-side at de ikke aksepterer å få rettighetene sine krenket av noen som helst grunn, heller ikke koronapandemien.

Dagen før demonstrasjonen slo en domstol i Michigan fast at smitteverntiltakene ikke krenker innbyggernes grunnlovsfestede rettigheter.

Whitmer har allerede signert en forlengelse av restriksjonene, som nå skal vare frem til 15. mai.

– Covid-19 er en fiende som har tatt livet av flere i Michigan enn antallet vi mistet i Vietnam-krigen. Selv om noen av forsamlingens medlemmer kanskje tror krisen er over, forteller både sunn fornuft og vitenskapelig data oss at vi ennå ikke er ute av den, sier Whitmer.

Ifølge John Hopkins-universitetet har over 3500 mennesker mistet livet som følge av Covid-19 i Michigan så langt.

Trump ba om «frigjøring» av Michigan

Det har vært demonstrasjoner i en rekke amerikanske delstater etter at regjeringen og guvernørene innførte strenge smitteverntiltak.

For to uker siden møtte væpnede demonstranter opp ved flere delstatsforsamlinger og sperret trafikken. De fikk støtte av Trump, som tok til orde for «frigjøring» av tre delstater, blant dem Michigan.

Det fikk Washington-guvernør Jay Inslee til å anklage Trump for å mane til opprør, spre løgner og undergrave resten av regjeringen.

Flere av gruppene som sto bak demonstrasjonene skal ha vært støttet av høyreradikale organisasjoner, militser, religiøse fundamentalister og vaksinemotstandere.

Trump har flere ganger oppfordret guvernører til å lette restriksjonene, selv om det motsier regjeringens egne retningslinjer.

Gretchen Whitmer i Michigan regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden, og er svært upopulær blant enkelte Trump-støttespillere.

