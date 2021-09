Uværet Ida herjer øst i USA – unntakstilstand i flere delstater

Flere deler av storbyen New York er oversvømt, og de fleste T-banelinjene måtte stenges. Kun nødetatene fikk lov til å kjøre i gatene natt til torsdag lokal tid.

Onsdag kveld kom det 80 millimeter regn i Central Park på én time, noe som er ny rekord.

Under stormen Henri tidligere i sommer ble det målt 49 millimeter nedbør i løpet av en time i den verdenskjente parken. I går falt det nesten dobbelt så mye.

Delstatene New York og New Jersey har erklært unntakstilstand. Det samme med byen New York.

NY-politiet opplyser at minst sju mennesker er døde. I tillegg er minst én person omkommet i Passaic i New Jersey, ifølge CNN.

En fotgjenger forsøker å ta seg over en gate ved Columbus Circle i New York på kvelden 1. september. Foto: Craig Ruttle / AP

Stengte veier og strømløse boliger

I nærheten av byen Johnstown i Pennsylvania har vannstanden ved en demning blitt så høy at rundt 3000 personer har måttet evakuere.

I enkelte områder har det falt nesten 130 millimeter regn.

Johnstown ble i 1889 rammet av en stor flom som førte til at en demning brast. Den gang omkom 2.200 mennesker da store vannmasser kom fossende inn i et tettbygd strøk.

Andre steder i Pennsylvania har uværet ført til at et stort antall skoler og forretninger har måttet stenge dørene. Rundt 150 veier er stengt og på mange andre er det umulig å kjøre.

Vannet i gatene i bydelen Manayunk i Philadelphia. Bydelen ligger ved Schuylkill-elven. Foto: Matt Rourke / AP

Unntakstilstand også i New Jersey

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand i likhet med New Yorks nye guvernør Kathy Hochul.

I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer av boliger som er oversvømt eller rasert av vinden. Tak har løsnet fra bygg sør i New Jersey, like ved grensa mot Pennsylvania

Kraftselskaper melder at flere hundre tusen mennesker er uten strøm i de to delstatene.

Værtjenesten NWS har bekreftet at minst én tornado har oppstått. Det er utstedt tornadovarsel en rekke steder.

En rekke biler ble stående under vann i en undergang i Brooklyn i New York. Noen forsøkte å komme seg gjennom selv om flere andre hadde måtte gi opp. Foto: Ed Jones / AFP

Rammer T-banen

Også i storbyen New York har det kommet store vannmengder og ordfører Bill de Blasio har erklært unntakstilstand. Bilder fra bydelene Queen, Bronx og Brooklyn viser oversvømte gater og hus.

En 45 år gammel kvinne og hennes 22 år gamle sønn ble funnet døde i en oversvømt kjeller i Queens.

Fire andre mennesker er bekreftet døde i samme bydel, blant dem en to år gammel gutt, melder NBC New York.

På en T-bane-stasjon på Manhattan fosset det i går kveld inn vann.

Operatørselskapet MTA, som driver kollektivtrafikken i storbyen, meldte at det er «ekstremt begrenset» hvor mye av tjenesten som er tilgjengelig og at mye er stanset som følge av uværet, skriver New York Times.

Redningstjenestene i byen tar seg rundt i spesialbygde kjøretøyer med ekstra høy bakkeklaring. Disse ble kjøpt inn etter orkanen Sandy i 2012 for å kunne kjøre i områder med mye vann.

Regnet strømmet ned også over innbyggerne i bydelen Bronx. Foto: David Dee Delgado / AFP

Newark har stengt

Også flyplassen Newark er rammet.

I en uttalelse heter det at det er «alvorlig flom» på flyplassen. Det skal være store vannmengder blant annet ute på rullebanene. Alle flyginger er midlertidig satt på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utstedt farevarsel for styrtflom i Boston og store deler av delstaten, skriver Boston Herald.

Den neste tropiske stormen, Larry, er allerede på vei over Atlanterhavet. Den spås å bli en større tropisk orkan i løpet av lørdagen.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: