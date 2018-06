Etter to uker med neste bare fint vær, får VM-arrangøren Russland det neste døgnet utfordringer i form av et kraftig sommer-uvær. Dette er ikke uvanlig, og flere ganger de siste årene har sommerstormene vært så kraftige at menneskeliv har gått tapt.

I slutten av mai 2017 ble 16 mennesker drept da tak blåste av husene og trær veltet i 15-millioners byen Moskva. Ifølge meteorologene kan vindstyrken komme opp i over 22 meter i sekundet.

Allerede ved 14:30-tiden lokal tid lørdag kunne NRKs korrespondent merke usedvanlige kraftige vindkast i sentrum av Moskva.

Vær forsiktig er oppfordringen som myndighetene nå sender ut til alle som er i den russiske hovedstaden Foto: Morten Jentoft

Innbyggerne i den russiske hovedstaden fikk allerede fredag kveld sms-meldinger som advarte mot uværet ,og lørdag ettermiddag ble vi advart mot å parkere under trær og i nærheten av byggeplasser.

25000 må finne seg et annet sted å se kampene

Derfor tar arrangøren av årets fotball-VM ingen sjanser. De har nå stengt den store «fan-sonen» som er opprettet på plassen foran den store universitetsbygningen. Bygningen ligg på det som heter Spurvehøyden overfor Moskva-elven og like ved Luzjniki-stadion – hovedarenaen for fotball-VM.

Arrangøren sier at de ikke tar noen sjanser, og at de ikke ønsker at 25.000 mennesker skal samle seg på en åpen plass, med store TV-monitorer som kan blåse ned.

«Fan-sonen» har vært helt fulle mange kvelder, og det er usikkert hva som vil skje når alle de som pleier å følge kampene der, skal forsøke å finne seg alternative steder de kan se fotball på TV.

Fra før er de fleste restauranter og puber i Moskva overfylte når fotballkampene fra VM vises.

Økt sikkerhet i sentrum av Moskva

Det er også usikkert om publikumsområdet vil bli åpnet søndag, da 8. delsfinalen mellom hjemmelaget Russland og Spania skal spilles. Interessen for kampen er enorm, og de 80000 billettene på Luzjniki-stadion er for lengst utsolgt.

Samtidig har også myndighetene i Moskva opprettet sperringer rundt den populære Nikolskij-gaten i sentrum av byen, som de siste ukene har vært samlingsstedet for titusenvis av festglade fotballtilhengere. Det har vært mindre tilløp til bråk i dette området, og myndighetene tar ingen sjanser foran morgen dagens kamp mellom hjemmelaget Russland og Spania.

NRKs korrespondent Morten Jentoft på Nikolskijgaten i sentrum av Moskva, der sikkerhetstiltakene nå er skjerpet på grunn av den store tilstrømningen av fotballsupportere Foto: Morten Jentoft

Derfor må de som skal inn i denne ganten, som går fra det gamle KGB-hovedkvarteret på Lubjanka-plassen ned til Den røde plass, gjennom metalldetektorer før de kan startet festen på den populære gågaten.

Bortsett fra noen mindre episoder, blant annet på kampen mellom Serbia og Brasil, har det vært få voldsepisoder i forbindelse med årets fotball-VM.

Russisk politi samarbeidet tett med politiet i andre land og har opprettet et eget operasjonssenter utenfor Moskva for å forsøke å ha kontroll på potensielle urostifter.