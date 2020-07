Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Professor Robin Shattock ved Imperial College i London sier at han er blitt oppfordret av regjeringen om at vaksinen som utvikles i Storbritannia, ikke må produseres på amerikansk jord.

– Heldigvis skal vi ikke produsere vaksinen i USA, sier professor Robin Shattock til Sky News.

«Alarmklokkene ringer»

I et laboratorium ved Imperial College i London har han vært sentral i å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Professoren forteller hvorfor vaksinen ikke må produseres på amerikansk jord.

– Det er en bevisst politikk. Vi er blitt oppfordret av regjeringen til å være sikre på at en vaksine kan produseres i Storbritannia.

– Alarmklokkene ringer på grunn av økende nasjonalisme som fører til behovet for å betale andre ut, fortsetter professoren.

Professor Robin Shattock som har vært med å utvikle en vaksine mot covid-19 sier det er viktig at den ikke produseres i USA. Foto: Imperial College London/thomas A / Reuters

Han viser til måten Trump administrasjonen har forsøkt å «finte ut» resten av verden for å sikre at USA fikk tak i koronamedisinen Remdesivir i tillegg til aggressive forsøk på å skaffe seg enerett til en vaksine.

– Det vil være naivt å tro at det ikke vil bli en kamp for å sikre seg den første vaksinen som virker. Men det er viktig at det blir en rettferdig tilgang til vaksinen globalt, sier professor Robin Shattock.

Professoren ved Imperial College har vært med å utvikle vaksinen kalt «The Imperial vaccine». Den er en av 23 såkalte «prototyp-vaksiner» som nå testes rundt om i verden.

I tillegg er 140 andre vaksiner snart klare for utprøving, skriver Sky News.

Furore over fransk vaksine

USAs aggressive framgangsmåte har skapt reaksjoner flere steder i verden. I Frankrike var mange sinte på USA allerede i mai.

Sjefen i det franske legemiddelfirmaet Paul Hudson skapte furore i Frankrike da han forsvarte USA som ønsket å sikre seg rettighetene til koronavaksine. Foto: Pool / Reuters

Det som utløste raseriet var at USA forsøkte å sikre seg vaksine fra et fransk legemiddelfirma. Sjefen i firmaet Sanofi, Paul Hudson, tok USA i forsvar.

Han mente at USA hadde rett til å sikre seg en eventuell vaksine først fordi USA hadde støttet selskapet med penger før andre land, skriver Financial Times.

– USA har rett til å sikre seg det meste av vaksinen fordi amerikanerne tok risikoen med å investere i selskapet, sa Hudson.

Trumps administrasjon skal allerede i februar ha kontaktet det franske led\gemiddelfirmaet, skriver Bloomberg.

President Emmanuel Macron skal ha bli «opprørt» over USAs aggressive framgangsmåte.

– Vaksine bør være til felles beste og ikke en sak som er underlagt markedslovene, sa Macron.

President Macron var svært provosert da USA forsøkte å sikre seg rettighetene til en koronavaksine under utvikling i et fransk legemiddelselskap. Foto: Francois Lenoir / AFP

– At det ikke blir en rettferdig fordeling av vaksinen, er ikke et forhandlingstema, sa daværende statsminister Édouard Philippe, skriver ABC News.

Den franske presidenten innkalte sjefen for det franske selskapet til et møte mellom de to, skriver Bloomberg.

Sjefen i Sanofi valgte å gi seg etter de kraftige reaksjonene fra «mannen i gata» og fra politikerne. Selskapet sier at vaksinen skal fordeles på rettferdig vis «mellom alle».

Konflikten som preget Frankrike i flere uker i mai viser noe av spenningene mellom produsenter av en vaksine, folk flest og politikerne.

– Ingen bør skyves sist i vaksinekøen på bakgrunn av hvor de bor og hvor mye de tjener, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

«Alles kamp mot alle»

Det er stor frykt verden rundt for at kampen om vaksine blir «et skikkelig rotterace». Allerede for en måned siden advarte den norske helseministeren mot det som kan komme til skje.

– Det kan fort bli en «alles kamp mot alle» for å få den vaksinen. Derfor er det viktig at landene står sammen, sa Bent Høie til NRK 12. juni.

Norge har gått sammen med andre land i en form for europeisk vaksineallianse. Den har fått navnet «Inclusive Vaccine Alliance» og tanken er at den skal sikre koronavaksiner også til fattige land.