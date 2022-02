Utvider portforbudet: Sivile som bryter det vil bli ansett som fiender

Ordføreren i Kyiv har innført portforbud i byen fra i ettermiddag og frem til mandag morgen.

Portforbudet er utvidet til å gjelde fra klokken 17.00 til 8.00 for å forbedre forsvaret av byen.

– Alle sivile som befinner seg i gatene under portforbudet, vil bli regnet som medlemmer av fiendens sabotasje- og rekognoseringsgrupper, skriver ordfører Vitalij Klitsjko.

De som bryter portforbudet vil bli ansett som fiender. Frem til nå har portforbudet kun vært gjeldende på kveld og nattestid.

– Gir ordre om å angripe fra alle kanter

Den russiske hæren har fått ordre om å utvide offensiven i Ukraina «fra alle kanter» etter at Kyiv nektet å holde samtaler i Hviterussland, sier Russland.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov, beordret Putin russiske styrker til å stanse fremrykkingen i Ukraina tidligere fredag.

Offensiven skal ha blitt satt på vent i påvente av mulige forhandlinger mellom Ukraina og Russland, heter det i meldingen fra nyhetsbyrået Ria.

Peskov anklaget Ukraina for å forlenge konflikten ved å nekte å møtes til samtaler. Russland har invitert til samtaler i Minsk, mens Ukraina vil møtes i Warszawa.

Ukraina nekter for at de har avvist forhandlinger med Russland.

Storbritannia sier den russiske offensiven har blitt forsinket som følge av logistikkutfordringer, drivstoffmangel og fordi russerne har fått større motstand enn de hadde ventet fra ukrainske styrker.

Ukraina: Russland stiller umulige krav

En rådgiver for Ukrainas president sier de er klare for diskutere våpenhvile, men at Russland har lagt til rette for umulige forhold for forhandlinger.

– Vi støtter forhandlinger om våpenhvile, men ikke ultimatum.

Rådgiveren avviser russiske påstander om at ukrainerne har nektet å forhandle.

Russiske soldater presser framover mot Kyiv, men den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier Kyiv fortsatt er intakt

I en videosendt tale lørdag sa den ukrainske presidenten at deres styrker hadde stanset Kremls framstøt for å ta Kyiv og avsette ham. Han ba samtidig det russiske folk om å legge press på president Vladimir Putin for å stanse invasjonen.

– Vi har spolert planene deres, sa Zelenskyj. Han la til at ukrainske styrker hadde kontroll over både Kyiv og de viktigste byene rundt.

Har delt ut 25.000 automatvåpen i Kyiv

Det er delt ut 25.000 automatvåpen til innbyggere i Kyiv for å stagge ned russiske angrep. ifølge innenriksminister Denys Monastyrskyj.

Monastyrskyj kunngjorde også at det var delt ut panservernvåpen i en videomelding lørdag.

– Kyiv vil forsvare seg selv, sa Monastyrskyj.

Han sa han blir stolt over å se folk forsvare sine byer, tettsteder, gater og boliger.

– Folk organiserer seg selv. Det er ikke noe plyndring eller ran, sier han

I den vestukrainske byen Lviv ber myndighetene borgerne nå om å væpne seg og å bidra til forsvar av byen.

De som ikke har våpen blir bedt om å lage molotov-cocktails. Flyalarmen har gått flere ganger i dag.

NRK møter en person som tilhører det lokale borgervernet.

– Vi patruljerer byen. Vi har politi her, men det er ikke så mange. Så vi vil støtte militæret. Politiet og hæren hjelper sivile hver dag, nå vil vi hjelpe dem ved å patruljere byen til fots og på sykler, sier Siergiej til NRK.

Zelenskyj: Tyrkia vil stenge Svartehavet for russiske skip

Zelenskyj skriver på Twitter at Tyrkia vil blokkere russiske krigsskip fra å ta seg inn i Svartehavet.

Ifølge Zelenskyj har Erdogan lovet å sperre Bosporosstredet og Dardanellene for russiske skip. Disse stredene forbinder Middelhavet med Svartehavet.

– Jeg takker min venn president Erdogan og det tyrkiske folk for deres sterke støtte, skriver Zelenskyj.

En talsmann for Tyrkias president Erdogan avviser at det er gitt et slikt løfte.

– Tyrkia har ikke tatt en beslutning om å stenge stredene for russiske skip ennå, sier talspersonen til Middle East eye.

Russiske myndigheter sier via nyhetsbyrået Interfax at de ikke har mottatt informasjon om dette fra Tyrkia.

Ifølge Montreux-konvensjonen kan skip fra stater i Svartehavet returnere til basen i krigstid. Dermed vil et slikt grep fra Tyrkia bryte konvensjonene, siden Russland har marinebaser i Svartehavet, skriver The Guardian.