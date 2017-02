Utvalg foreslår å fjerne løyveplikt for drosjer

Utvalget leverer sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag.

Norges Taxiforbund er lite fornøyd med utvalgets forslag.

- Det blir sosial dumping, det. Da blir det så mange førere at ingen kan leve av det, sier leder Øystein Trevland i forbundet til VG.

Utvalget foreslår ifølge avisen en rekke andre tiltak, som en rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer, en informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien og en styrket dialog og meklingstilbud. I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester, mener utvalget.

Mest å vinne

Forventningene til rapporten fra delingsøkonomiutvalget har vært sprikende.

Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi. I et innlegg i Aftenposten nylig påpekte Norges-sjef Carl Edvard Endresen at en stor del av landets personbiler står stille opp mot 95 prosent av tiden.

- Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.

Reiselivsnæringen krever at aktører som leier ut rom via Airbnb, må skattlegges på lik linje med tradisjonelle hoteller.

Skatteunndragelse

- Det er ikke ny teknologi, men skatteunndragelse som gir fordeler. Dette er urimelig konkurransevridning, og det er på tide at myndighetene ser potensialet til at også den nye næringen får gitt sitt samfunnsbidrag, uttalte direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv før helgen.

Da utvalget ble satt ned, fastslo finansminister Siv Jensen at aktører i delingsøkonomien må betale skatt. Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene. Utvalget har blant annet vurdert reguleringer i arbeidsmarkedet og forbrukerrettigheter, som på ulike vis blir utfordret gjennom delingsøkonomien.

