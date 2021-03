Han ligger sammenkrøpet på sykehussengen. Den lille kroppen hans består nesten bare av knokler og bein. Sju år gamle Faid er ikke bare ekstremt underernært. Han lider også av cerebral parese som gjør at han knapt kan bevege seg. Han overlevde så vidt den 170 km lange turen til sykehuset i Jemens hovedstad Sanaa.

– Han var nesten dø da han ankom. Men takket være Gud har vi klart å hjelp ham, og han er heldigvis på bedringens vei, sier lege Rageh Mohammad ved Al Sabeen-sykehuset til nyhetsbyrået Reuters.

Det er vanskelig å tro at utsultede Faid er blant de heldige. I Jemen legger nemlig over 2 millioner barn seg sultne hver eneste dag, ifølge FN. Over 20 millioner mennesker har ikke nok mat til å overleve fra dag til dag, ifølge FN. Enkelte steder spiser folk blader for å overleve.

Spedbarn sulter

– I dag har jeg med egne øyne sett det som er i ferd med å bli den verste sultkatastrofen i moderne tid. Det sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen til NRK på en dårlig telefonlinje fra byen Hajjah, nord i Jemen.

DREVET PÅ FLUKT: Jan Egeland fra Flyktninghjelpen møter internt fordrevne flyktninger i Jemen. Foto: Flyktninghjelpen

Den erfarne hjelpearbeideren forteller om sterke inntrykk.

– Det verste er å se skjelettaktige barn. Og, høre historiene til mødre som er så underernært selv at de ikke klarer å gi brystmelk til barna sine, sier Egeland som er skal holde appell under dagens digitale giverkonferanse for Jemen, hvor også Norge deltar.

– Vår appell er at vestlige land og gulflandene må fordoble sin bistand til Jemen.

Konferansen startet klokken 1500 norsk tid og avsluttes klokken 1900. Målet er å samle inn over 33 milliarder kroner. Men, det er ingen som tror at man klarer det.

– Hvis vi får inn mindre enn 2/3 av det beløpet så er det en enorm skuffelse, mener Egeland.

Norge gir 200 millioner

Norge er en av de største bidragsyterne til Jemen. I år øker regjeringen den humanitære støtten med 200 millioner kroner.

– Dette er verdens verste humanitære krise, og det er et enormt behov for humanitær hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

AKUTT MATMANGEL: Norge bidrar med å øke Jemen-bistanden med 200 millioner. Mye av pengene går til mat. Foto: KHALED ZIAD / AFP

– Flere millioner mennesker står i akutt fare for å sulte. Pengene skal blant annet gå til mat og medisiner det er stort behov for.

100 dør daglig

Hvordan havnet Jemen her?

Det er den snart seks år lange krigen i landet som får har forårsaket det meste av lidelsene. I 2015 gikk en vestligstøttet militærkoalisjon ledet an av Saudi-Arabia, inn i landet for å slå tilbake Houthi-opprørerne. Den shia-muslimske militsen hadde drevet den internasjonalt anerkjente regjeringen på flukt, og tatt kontrollen over hovedstaden Sanaa.

KRIGEN FÅR SKYLDEN: I snart seks år har Houthi-militsen og en militærkoalisjon ledet an av Saudi-Arabia kjempet mot hverandre. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Nå kjemper Midtøstens mektigste land, Saudi-Arabia og Iran indirekte mot hverandre. Iranerne gir Houti-militsen militær og finansiell støtte, mens Saudi-Arabia står på motsatt side.

Resultatet av stedfortreder-krigen har vært katastrofal for Jemen. Nesten en kvart millioner mennesker har direkte eller indirekte mistet livet, ifølge FN. 4 millioner er drevet på flukt i eget land. Men nå øyner jemenitter, og det internasjonale samfunnet et ørlite håp.

MANGE DØDE: 233.000 mennesker har mistet livet i løpet av den seks år lange krigen. Det er over 100 mennesker hver eneste dag. Foto: ALI OWIDHA / Reuters

Biden kan bli redningen

USAs president Joe Biden har erklært at han vil ha slutt på krigen i Jemen. Han har stanset den store militære støtten til Saudi-Arabia, som er den klart sterkeste parten.

Amerikanerne har i årevis forsynt saudierne med store mengder våpen, og bidratt med tankfly og etterretning. Det har gitt mange en viss optimisme om at marerittet i Jemen kan gå mot slutten.

– Det eneste håpet i dette mørket er Biden-administrasjonen. De sier helt klart at de vil få til fredsforhandlinger. Jeg håper det gir en dynamikk på fredsbordet. Da er det kanskje håp for dem som i dag sulter, sier Egeland i Flyktninghjelpen.

OPTIMISME: Joe Biden vil ha slutt på Jemen-krigen. Det gir håp til mange. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er enig.

– Det er et ganske tydelige retningsskifte i den nye amerikanske administrasjonen. Det er mitt håp at man kan få til en politisk løsning i Jemen. Men det haster veldig, og den humanitære situasjonen gjør at vi ikke kan vente på en politisk løsning.