Høyesterett i USA består av ni dommere som utnevnes av den amerikanske presidenten og sitter på livstid. Nå skal en av dem erstattes. USAs president Donald Trump kan dermed få utnevnt sin tredje høyesterettsdommer.

Republikanerne har jobbet i rekordfart i håp om å få på plass den konservative dommeren Amy Coney Barrett før valget 3. november. Hun ble nominert av Trump i en seremoni i rosehagen utenfor Det hvite hus 26. september.

SMITTESPREDNING: Seremonien i rosehagen utenfor Det hvite hus omtales som en «superspreder-situasjon» i USA. Flere av deltagerne her, blant andre presidenten selv, fikk påvist koronasmitte i etterkant. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Flere av deltakerne har etterpå testet positivt for koronaviruset og arrangementet har blitt betegnet som en «superspreder-situasjon» i USA. Selv har Barrett testet negativt og republikanerne håper hun er godkjent før valgdagen.

I dag starter nominasjonshøringen i justiskomiteen i Senatet, som er ventet å vare i fire dager. Det er Senatet som endelig avgjør om Barrett blir USAs neste høyesterettsdommer. Den offentlige utspørringen vil bli en politisk thriller. Samtidig er det varslet store demonstrasjoner utenfor.

Erstatter liberalt feministikon

Demokratene ønsket at prosessen skulle vente til etter valget, men de har lite håp om å få stanset utnevnelsen (med mindre enda flere republikanske senatorer blir satt ut av spill på grunn av koronaviruset). Nå vil de heller bruke saken til å markere seg politisk.

En av dem som sitter i justiskomiteen i Senatet, er demokratenes visepresidentkandidat Kamala D. Harris fra California. Hun har varslet at hun ikke vil være fysisk til stede, men deltar fra sitt kontor på grunn av koronafrykt.

MOT POLITISERING: Ifølge amerikanske medier skal Amy Coney Barrett ta til orde for at domstolen ikke bør politiseres ytterligere i sin åpningstale i senatshøringen denne uka. Foto: Pool / Reuters

Dersom Amy Coney Barrett godkjennes, dreies den svært viktige domstolen et betydelig hakk mot høyre. Med henne på plass vil de konservative dommerne i Høyesterett ha et flertall på 6–3.

I USA har Høyesterett endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om føderale lover, og på den måten kan Trump – ved å få sin kandidat valgt – påvirke politikken som føres i USA i lang tid etter sin presidentperiode.

UTNEVNT AV CLINTON: Den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg ble utnevnt av daværende president Bill Clinton i 1993. Hun døde 18. september i år. Foto: KORT DUCE / AFP

Barrett regnes som langt mer konservativ enn dommeren Ruth Bader Ginsburg som hun erstatter. Ginsburg var en feminist som ble hyllet nærmest som et popikon blant liberale medlemmer av millenniumsgenerasjonen.

Hennes siste ønske var at hun ikke skulle bli erstattet før en mulig ny president var på plass etter valget i høst. Det ønsket ser ikke ut til å bli oppfylt.

Les også: Derfor kan Ruth Bader Ginsburgs bortgang bli en viktig valgkampsak

Valgresultat og helsereform

Den mulige endringen i den ideologiske balansen i domstolen gjør utnevnelsen av Barrett spesielt interessant. Det er flere svært betente politiske saker som kan havne på høyesteretts bord fremover:

Først og fremst hvem som blir erklært som vinner av presidentvalget 3. november. Trump har sagt at han vil ha ni dommere på plass fordi de kanskje må ta stilling til valgresultatet. Han er kritisk til det store antallet poststemmer som er ventet å komme inn på grunn av koronapandemien som herjer landet.

Blant andre varslede store saker som skal opp i høyesterett snart, er også Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare, en helsereform daværende president Barack Obama innførte. Denne loven har Trump ønsket å reversere.

«STOPP HAM, HEDRE HENNE»: Mange har demonstrert utenfor høyesterettsbygningen i Washington D. C. etter Ruth Bader Ginsburgs død. Denne mannen oppfordrer til å stoppe Trumps nominasjon av ny høyesterettsdommer, og oppfylle Ginsburgs ønske om at hun ikke skal erstattes før etter presidentvalget. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Demokratene i Senatet vil bruke sin stemme til å advare mot at retten til offentlig helseforsikring og beskyttelse for dem med pre-eksisterende sykdommer, vil forsvinne.

Amy Coney Barrett mente i 2017 at høyesterettsjustitiarius John Roberts forrådte konservative juridiske prinsipper da han stemte for å opprettholde loven i 2012. Nå mener minoritetslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer, at hun derfor må avstå fra å behandle denne saken dersom hun blir godkjent som ny høyesterettsdommer.

Abortrettigheter

Republikanerne vil på sin side advare om at demokratene vil forsøke å øke antallet høyesterettsmedlemmer dersom de vinner valget. Ved å gjøre det kan de vippe den ideologiske vektskåla i en annen retning.

Nylig nektet Joe Biden å svare på om han vil øke antall dommere i høyesterett, og sa at han først vil snakke om dette når valget er over. Det har ført til massiv kritikk blant republikanere som mener demokratene vil forsøke å «kuppe» domstolen dersom de vinner valget.

TRUMPS VALG: Donald Trump mener Amy Coney Barrett vil bli en god høyesterettsdommer for amerikanerne. Foto: Carlos Barria / Reuters

Mange amerikanere er også opptatt av abortspørsmålet. I USA er det delstatene selv som vedtar sine lover, men retten til abort er i dag sikret gjennom en kjennelse fra 1973, kjent som «Roe mot Wade». Dersom høyesterett velger å tolke grunnloven annerledes og ikke garantere denne retten, kan alle de delstatene som har innført strengere lover, sette dem i verk. Den siste tiden har mange delstater vedtatt såkalte hjerteslag-lover, som forbyr abort etter rundt 6 uker ut i svangerskapet.

Amy Coney Barrett er katolikk og motstander av abort, men hun har sagt at Roe mot Wade vil leve videre «i en eller annen form».

Flere organisasjoner, blant dem Planned Parenthood, Demand Justice og Women's March har varslet at de vil demonstrere utenfor Høyesterett og Kongressen mandag.

MARKERING: Kvinner iført «Handmaid's Tale»-kostymer i en stille markering utenfor høyesterettsbygningen. I TV-serien basert på Margaret Atwoods roman skildres et samfunn der fruktbare kvinner tvinges til å bære frem barn mot sin vilje. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Politisering av domstolene

Donald Trump har selv sagt at utnevnelsen av nye høyesterettsdommere er den viktigste beslutningen en president gjør i sin presidenttid.

Ifølge amerikanske medier kommer Ame Coney Barrett i åpningsinnlegget sitt mandag til å advare mot politisering av domstolene.

– Myndighetenes politiske beslutninger og verdidommer må gjøres av folkevalgte politikere som står til ansvar overfor folket, skal det hete i Barretts manus, som flere medier har fått tak i.

Senatshøringen foregår bare tre uker før valget, da kongressen skal få en rekke nye medlemmer og muligens en helt ny maktbalanse. I dag har republikanerne flertall i Senatet.

ÆRVERDIG BYGNING: Høyesterettsbygningen i Washington, D.C. Foto: Erin Scott / Reuters

For å godkjenne Barrett som høyesterettsdommer kreves kun et simpelt flertall. Trump er altså avhengig av støtte fra republikanerne i Senatet, noe alt tyder på at han har.

Hver senator i Senatets justiskomite vil få ti minutter hver til et åpningsinnlegg før Barrett blir introdusert og får holde sitt innlegg.

Planen er at det stemmes over utnevnelsen av henne 26. oktober.