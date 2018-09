Utsetter Peter Madsens ankesak: Lekdommer fikk illebefinnende

Den siste dagen av ankesaken mot Peter Madsen endte i dramatikk. Ifølge flere medier på plass i salen Østre landsret, deriblant DR, fikk en av lekdommerne i saken et illebefinnende rundt klokken 10 fredag morgen.

Retten tok først en pause mens personen ble tatt hånd om. Expressen skrev da at sju personer kom til å for å hjelpe lekdommeren, som ble liggende på gulvet bak dommerens bord.

Ifølge Expressen skal en av de andre dommerne ha ropt etter en ambulanse og spurt om det er noen i salen som kan førstehjelp.

Peter Madsen og Aktor Jakob Buch-Jepsen under forhandlingene i Københavns byret. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

«Må ha tryglet for sitt liv»

Like før klokken halv elleve melder DR at hendelsen har ført til at rettsmøtet er avlyst.

Personen som fikk et illebefinnende er kjørt til sykehus i ambulanse. Vedkommende skal være ved bevissthet og er «tilsynelatende ok», opplyser sekretariatssjef Ellen Porsbo, ifølge DR.

Hendelsen skjedde noen minutter etter at aktor Kristian Kirk Petersen hadde gått gjennom sakens bakgrunn, og blant annet sa at Kim Wall «måtte ha tryglet for sitt liv» da hun ble drept.

– Her står vi med en gal person som tingretten beskrev som kynisk og brutal, sa Petersen i sin innledende prosedyre fredag.

Petersen la til at Madsen viste stor hensynsløshet og planla drapet. Flere kvinner ble kontaktet før turen med Wall, men de sa av ulike grunner nei til turen.

– Utenom Wall, som forlot sin egen fest i jakten på en god journalistisk historie, la han til.

Ifølge DR besvimte lekdommeren da Peteresen var i ferd med å gå gjennom andre dommer mot personer som er idømt livsvarig fengsel.

Uklart når Madsen får straffen

Det er foreløpig uklart når forhandlingene kan fortsette og Madsen får sin endelige straff for drapet på Wall.

Ifølge DR er systemet i den danske landsretten (tilsvarer lagmannsretten i Norge) slik at tre juridiske dommere og tre lekdommere skal stemme over dommen. Tidligere denne uken ble det opplyst at en av de andre lekdommerne var tatt av saken, fordi han hadde fått et styreverv.

De to gjenstående lekdommerne hadde derfor fått halvannen stemme hver, for å ikke bli overkjørt av fagdommerne.

Saken kan ikke fortsette med bare én lekdommer, og det er derfor helt avgjørende at personen som ble fraktet vekk i ambulanse blir frisk innen rimelig tid for at ankesaken kan fortsette, ifølge DR. Alternativet er trolig at ankesaken må berammes på nytt.

Om det blir uavgjort i avstemningen, vil det gå i Madsens favør. Advokat Mette Grith Stage, som har fulgt rettssaken, sier det finnes en mulighet for at Madsen slipper livstid.

– Men da tror jeg at det er mer sannsynlig at han får forvaring og det begrunner jeg med opplysningene som har kommet fram i den psykiatriske evalueringen av ham, sier hun, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Peter Madsen og den svenske journalisten Kim Wall avbildet på den skjebnesvangre turen i Madsens ubåt UC3 Nautilus i august i fjor. Foto: RITZAU FOTO

Walls pårørende i salen

DRs rettskorrespondent Trine Maria Ilsøe er en av 18 journalister på plass i landsretten fredag. Ilsøe melder i DRs livedekning av ankesaken at Kim Walls foreldre og kjæreste er på plass i salen for å følge forhandlingene.

Forrige rettsdag, onsdag, ble det meldt at Madsen har akseptert et krav om erstatning på 150.000 kroner til hver av Walls foreldre. Han har imidlertid ikke villet akseptere et erstatningskrav krav fra Kim Walls kjæreste.

Ifølge DR sitter det tre kvinner på tilhørerplassene på Madsens side av salen. Disse skal ha fulgt alle rettsdagene i ankesaken. Ifølge Ekstra Bladet er den ene av kvinnene en fengselsbetjent som har sagt opp jobben sin i Vestre fengsel, der Madsen tidligere satt fengslet.

Grunnen er ifølge den danske avisa at kvinnen skal ha skrevet flere brev til Madsen. Det er forbudt for fengselsbetjenter å ha et privat forhold til innsatte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Anket straffen

Peter Madsen har anket byrettens straff på livstid i fengsel for overlagt drap, likskjending og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall (30). Straffen er den strengeste som kan ilegges i Danmark.

Madsen og hans forsvarer Kristina Hall Engmark har brukt de tre rettsdagene som var satt av til saken til å argumentere for at Madsen i stedet skal få en tidsbestemt straff. Inntil i dag har ikke Madsens forsvarer Betina Hald Engmark villet si hvilken straff hun mener er den riktige.

Østre Landsret (tilsvarer lagmannsrett i Norge) skal ikke ta stilling om Peter Madsen faktisk drepte og torturerte den svenske journalisten 10. august i fjor. Madsen har nemlig ikke anket skyldspørsmålet i saken, bare straffutmålingen.