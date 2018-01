Over 650.000 mennesker fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet har flyktet til nabolandet Bangladesh siden regjeringsstyrkene innledet en offensiv i delstaten Rakhine i august i fjor.

Fra før oppholdt det seg over 400.000 rohingyaer i landet.

Flyktningene forteller om drap, massevoldtekt og grove overgrep, og flere hundre landsbyer er lagt i aske.

FN har anklaget regjeringsstyrkene for etnisk rensing.

Flyktningbarn fra myanmars rohingya-minoritet ved Jamtoli-leiren i Bangladesh 22. januar 2018. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / Reuters

I november ble Myanmar og Bangladesh enige om en avtale for hjemsendelse av flyktningene, som blir lovet «sikkerhet og verdighet» når de vender tilbake.

Repatrieringen skulle etter planen ha startet tirsdag, men er nå utsatt på ubestemt tid.

Fakta om anklager om overgrep mot rohingyaene Ekspandér faktaboks Sikkerhetsstyrkene i Myanmar står bak velorganiserte, samordnede og systematiske angrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, har FN-granskere slått fast.

I en FN-rapport som ble offentliggjort i oktober, går det fram at hele landsbyer er brent ned, og at rohingyaer er blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter.

Over 600.000 rohingyaer er siden august drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh. Både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet dette som etnisk rensing.

Satellittbilder analysert av Human Rights Watch i oktober viste at minst 288 landsbyer er delvis eller helt ødelagt i brann i delstaten Rakhine siden 25. august.

I Bangladesh lever flyktningene under dårlige sanitære forhold i leire. Regjeringen i Bangladesh har fått kritikk, blant annet fra USA, for at de ikke gjør mer for hindre at kvinner og barn av rohingya-folket blir utsatt for menneskehandel.

Ifølge Amnesty var rohingyaene alt før de siste fordrivelsene segregert og kuet i et apartheidsystem. Rohingyaene har vært nektet tilgang til helsehjelp, hatt begrenset bevegelsesfrihet, vært underlagt jevnlige portforbud og hindret i å praktisere sin religion. Den muslimske befolkningen på drøyt 1 million mennesker ble nektet statsborgerskap I Myanmar gjennom en lov fra 1982.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister får ikke lov til å reise inn i Rakhine, noe som gjør det vanskelig å etterprøve flyktningenes historier. Militæret i Myanmar avviste i november alle overgrepsanklager i en intern rapport. (NTB)

For tidlig

– Vi har ikke gjort de nødvendige forberedelsene for å kunne sende noen hjem i morgen. Det trengs fortsatt mye forberedelser, sier Bangladeshs flyktning- og repatrieringskommissær Abul Kalam Azad.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har understreket at returen må være frivillig. Mange av flyktningene er redd for å vende hjem i frykt for nye overgrep.

Flyktninger i Bangladesh bærer bambus som de sørger for å få tak over hodet med. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / Reuters

– Dersom de tvinger oss tilbake, kommer vi ikke til å reise, sier Sayed Noor, som flyktet fra hjemlandsbyen i fjor høst.

Sayed Noor ber myndighetene i Myanmar gi dem rettigheter og rettferdighet.

– De må gi tilbake det de har plyndret, og stille de skyldige til ansvar. Hva er vitsen med å reise hjem, dersom ikke det skjer, sier Noor.

Fakta om rohingyaene Ekspandér faktaboks Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt teller de over 2 millioner.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing i Rakhine, og flere statsledere har anklaget Myanmars regjeringshær for folkemord. Hærledelsen avviser anklagene.

Siden 25. august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh. (Kilde: NTB)

Barna leker i flyktningleiren Thankhali i Bangladesh. De stoler ikke på at myndighetene i Myanmar vil beskytte dem fra nye overgrep og våger ikke reise tilbake. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

En illusjon

Menneskerettsadvokaten David Mathieson, som lenge har arbeidet med rohingyaenes vanskelige situasjon, har liten tro på avtalen mellom Bangladesh og Myanmar.

– Det er en illusjon, begge regjeringer lever i en drømmeverden, sier menneskerettsadvokaten David Mathieson

Mathieson minner om at sikkerhetsstyrkene i Myanmar nylig jaget hundretusener på flukt over grensa.

– Nå forventer man at de skal vende tilbake som om alt bare er fryd og gammen, etter det som er gjort mot dem, sier han.

Kvinner og barn skal ha blitt henrettet i Myanmar. Å ta barna med tilbake til en usikker fremtid er uaktuelt for flyktningene i Bangladesh. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / Reuters

Regjeringen vet godt

Andre hjelpearbeidere og menneskerettsaktivister som bistår flyktningene i Bangladesh, tror heller ikke at mange rohingyaer ønsker å returnere.

– Jeg tror at regjeringen i Myanmar utmerket godt vet at kun et fåtall vil dra tilbake, sier Chris Lewa, som leder menneskerettighetsorganisasjonen Arakan Project.

– Når flertallet av dem nekter å returnere, kommer regjeringen i Myanmar til å si: «Se, vi har gjort alt vi kan for å få dem til å returnere, men de nekter å komme tilbake og foretrekker å bli værende i Bangladesh, som jo var deres hjemland», sier han.

Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter.

De nektes statsborgerskap i Myanmar, som ser på dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, til tross for at de har levd der i generasjoner.